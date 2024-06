Cillessen kent nieuwe club en vliegt vandaag naar Spanje

vervolgt zijn carrière bij Las Palmas, zo meldt De Telegraaf maandagochtend. De doelman vliegt vandaag naar Gran Canaria voor zijn medische keuring. Daar zal hij een contract tot medio 2026 tekenen.

Cillessen keerde in de zomer van 2022 terug bij NEC. Daarmee kende hij met name afgelopen jaargang een sterk seizoen. In de competitie eindigden de Nijmegenaren als zesde, terwijl ook de finale van de KNVB Beker werd bereikt. Daarin was Feyenoord met 1-0 te sterk. In de play-offs om Europees voetbal ging NEC onderuit tegen Go Ahead Eagles, dat uiteindelijk met het Europese ticket aan de haal ging.

Artikel gaat verder onder video

Namens NEC kwam Cillessen afgelopen seizoen in alle competities 33 keer in actie. Daarin wist hij zes keer zijn doel schoon te houden en moest hij vijftig tegentreffers incasseren. De 65-voudig international trekt na twee seizoenen de deur achter zich dicht in Nijmegen.

Cillessen kwam in het verleden uit voor Barcelona en Valencia. Dat, gecombineerd met een sterk afgelopen seizoen, zorgde ervoor dat er genoeg interesse was vanuit Spanje. Uiteindelijk is de keuze gevallen op Las Palmas. De nummer zestien van LaLiga maakt een kleine transfersom over aan NEC, waar de doelman nog een contract voor een seizoen had.

