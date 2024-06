Kijkcijfers bekend: 'droomstart' voor Nederlands elftal op tv

Het Nederlands elftal is ook op gebied van kijkcijfers goed begonnen aan het Europees Kampioenschap. Maar liefst 4,7 miljoen Nederlanders zagen hoe de mannen van Ronald Koeman het moeilijk hadden met Polen, maar het openingsduel wel met 1-2 wisten te winnen.

Oranje speelde zondagmiddag om 15.00 uur de eerste groepswedstrijd op het EK tegen Polen. Kijkcijfergoeroe Tina Nijkamp deelt op Instagram dat 4,7 miljoen Nederlanders hadden ingeschakeld om de mannen van Koeman aan het werk te zien. Dat was maar liefst 92,2% van alle mensen die op dat moment de televisie aan hadden.

Vervolgens vergelijkt Nijkamp het met de openingswedstrijden van Oranje op de voorgaande twee eindtoernooien. Tijdens het WK van 2022 in Qatar begon Nederland met een 0-2 zege op Senegal, waar 4,3 miljoen mensen getuige van waren. Echter begon dat duel op maandag om 17.00 uur, voor velen een lastigere tijd dan zondagmiddag. Op het vorige EK, in 2021, begon Oranje op zondagavond om 21.00 uur met een wedstrijd in Amsterdam tegen Oekraïne. Toen schakelden 5,5 miljoen Nederlanders in.

“4,7 miljoen is dus een topstart, vooral omdat het zo midden op de middag is”, schrijft Nijkamp. “En er kijken natuurlijk steeds meer mensen op telefoon en dergelijke. Niet alleen qua resultaat, ook qua kijkcijfers dus een droomstart!!! Het EK leeft!”

Later op de dag zagen bijna twee miljoen mensen hoe Slovenië en Denemarken gelijkspeelden, terwijl 2,2 miljoen mensen naar het matige optreden van Engeland tegen Servië keken. Studio Fussball, het avondprogramma bij NOS, had voor de laatste wedstrijd 1,4 miljoen kijkers, terwijl dat er na het duel 731.000 waren. Ook Vandaag Inside is weer goed bekeken. “Ze halen om 23.00 uur natuurlijk niet de cijfers van 21.30 uur, want het is laat, maar het heeft 773.000 kijkers.”

