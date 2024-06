Johan Derksen vertelt van welk land hij het meest geniet op het EK

Duitsland heeft dit EK tot dusver de beste indruk gemaakt op Johan Derksen. De voormalig voetballer geniet van het talent dat het gastland kan opstellen. Duitsland wist het eerste duel met 5-1 te winnen van Schotland.

Volgens René van der Gijp gaat Engeland, dat vorig EK in de finale stond, dit toernooi niet tot de eindstrijd komen. Daar is Johan Derksen het volledig mee eens. “Ik denk niet dat Engeland tegen Spanje, Frankrijk en Duitsland op kan”, geeft De Snor aan in Vandaag Inside Oranje. De Engelsen openden zondagavond tegen Servië. Dat duel wisten ze met 1-0 te winnen, maar de ploeg van Gareth Southgate had daar de nodige moeite mee.

“Ik ben eigenlijk het meest onder de indruk van Duitsland”, gaat Derksen verder. “Qua talent.” Daar is bargast Bas Nijhuis het mee eens. “Jij zei dat hun spelers op belangrijke posities ook bepalend zijn bij hun clubs, dat is echt zo.”

Die vlieger gaat volgens Van der Gijp ook op voor Engeland. “Bellingham is de grote man bij Madrid, Kane de grote man bij Bayern, die rechtsbuiten van Arsenal (Bukayo Saka, red.) is daar de grote man, Stones is een grote man bij City, die hebben dat dus ook. Foden ook, maar die speelde vandaag minder.” Derksen: “Die speelde vandaag niet goed, maar hij kan wel een wedstrijd beslissen.”

