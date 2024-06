Oranje op rapport: Foppe de Haan geeft Virgil van Dijk en drie medespelers een onvoldoende na zege op Polen

Foppe de Haan beoordeelt voor FCUpdate de spelers van het Nederlands elftal, die zondag met een nipte zege op Polen begonnen aan het Europees Kampioenschap in Duitsland. Invaller kroonde zich in het Volksparkstadion in Hamburg in de slotfase tot matchwinner, door de beslissende 2-1 achter de Poolse doelman Wojciech Szczesny te schieten. De Tukker is één van de vier spelers van Oranje die van De Haan een 8 krijgt. Vier anderen, waaronder aanvoerder , maakten een mindere indruk en scoren dan ook een onvoldoende.

Als bondscoach van Jong Oranje werd De Haan in 2006 én in 2007 Europees kampioen, terwijl hij in 2017 als assistent van Sarina Wiegman betrokken was bij de Europese titel die de Oranje Leeuwinnen wisten te veroveren. De Friese trainer in ruste treedt gedurende het EK in Duitsland op als analist voor FCUpdate, dus zijn bijdragen zullen de komende weken vaker voorbijkomen. Eerder verscheen op YouTube al zijn vooruitblik op het toernooi, waarin De Haan ook uitgebreid terugkijkt op zijn eigen EK-verleden.

Beoordelingen Oranje tegen Polen

Bart Verbruggen - 8

"Goede keeper, ik vond hem echt rustig. Met hele goede reacties op belangrijke momenten."

Denzel Dumfries - 6

"Had heel weinig ruimte. Dan komt hij qua voetbal net een beetje tekort. Had wel een paar momenten dat hij heel aardig was, bijvoorbeeld met die voorzet waar Memphis net niet bij kon."

Stefan de Vrij - 6

"Was degelijk. Geen fout gemaakt, opbouwend goed aan de bal en dekte een paar keer goed door, dus hartstikkene degelijk."

Virgil van Dijk - 5

"Die vond ik opbouwend niet dominant, te weinig. Verdedigend in de één tegen één kan hij goed spelen, maar hij stond een paar keer niet goed waardoor de spits vrijkwam. Ik vond hem niet zijn beste wedstrijd spelen."

Nathan Aké - 8

"Die speelde een hele goede wedstrijd. Gaf een paar keer goed rugdekking aan het centrum en was betrokken bij beide goals."

Jerdy Schouten - 6

"Ook degelijk. Goed aan de bal, weinig balverlies. Verdedigend soms net niet fanatiek genoeg, maar aan de bal nooit de kluts kwijt."

Joey Veerman - 6

"Speelde een beetje ongelukkig, vond ik. De ballen waar hij zo goed in is kon hij nooit kwijt, want er zat weinig diepte in het spel. Dat had ook te maken met de rol van Memphis, en ook Gakpo wil elke bal in de voeten. Veerman heeft eigenlijk iemand nodig als Luuk de Jong bij PSV, die tegen buitenspel aan staat. Dus de ruimtes die hij nodig heeft om zijn kwaliteiten te laten zien, die waren er niet."

Tijjani Reijnders - 7

"Werkte heel hard en had een paar hele goeie loopacties, die de anderen niet herkenden. Eigenlijk de beste middenvelder van de drie."

Xavi Simons - 5

"Die is heel onrustig. Speelt zóveel aan de binnenkant, daar hadden de Polen de boel dichtgetimmerd. Dan loopt hij vaak op de positie waar Memphis ook komt. Marco van Basten had gelijk over die grote kans na rust: als hij naar binnen had gekapt had hij hem er zó ingeschoten."

Memphis Depay - 7

"Ik vind hem bij vlagen heel goed, maar in deze wedstrijd had je eigenlijk een spits nodig die dieper speelt. Memphis was veel op zoek naar de bal, en in zijn afwerking wat ongelukkig. Maar hij had een paar briljante acties waarmee hij zichzelf en anderen vrijspeelde, aan de bal was hij heel dreigend."

Cody Gakpo - 8

"Die vond ik een fantastische eerste helft spelen, de tweede was minder. Maakte een fantastische goal en was sowieso de beste aanvaller."

Georginio Wijnaldum - 5

"Bij de tweede goal had hij een loopactie waardoor Weghorst in positie kon komen, maar had verder weinig inbreng. Die statistiek (Wijnaldum verstuurde slechts vier passes die aankwamen bij een teamgenoot, red.) zegt niet alles, het gaat er ook om dat je risico in je spel durft te leggen. Maar al met al bracht hij niet genoeg."

Donyell Malen - 5

"Die zet je erin vanwege zijn snelheid en de verrassing. Maar: dat kon hij niet gebruiken omdat de ruimtes er niet waren. Als je wisselt hoop je dat er een andere dynamiek komt, maar die kwam er niet."

Wout Weghorst - 8

"Toen hij erin kwam werd het echt anders, toen hadden we iemand die we in de diepte aan konden spelen. En hij maakte de goal natuurlijk."

Jeremie Frimpong -

"Daar heb ik te weinig van kunnen zien om een cijfer te geven, maar hij was wel - zoals altijd - heel bedrijvig. Ik had hem misschien wel eerder gebracht, of in plaats van Malen."



Micky van de Ven -

"Die heeft maar een paar minuutjes gespeeld, ook te kort voor een cijfer."

Ronald Koeman - 7

"Hij zei het zelf na afloop ook: als je Weghorst erin zet en Memphis er kort achter, dan was het anders geweest. Dat durfde hij niet aan, maar: je moet de eerste wedstrijd ook winnen - of minimaal gelijkspelen. Over zijn basisopstelling kon je weinig zeggen, dat was wel logisch. De wissels waren uiteindelijk ook wel logisch, al had ik Wijnaldum denk ik niet gebracht, die heeft te weinig creativiteit om het te veranderen. Maar eigenlijk vond ik al met al dat het prima was."

