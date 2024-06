Koeman geeft toe: 'Ik wilde het niet en ik durfde het eerlijk gezegd ook niet'

Ronald Koeman is logischerwijs blij met de inbreng van Wout Weghorst in de EK-wedstrijd tussen Polen en Nederland. In de 83ste minuut van de wedstrijd maakte Weghorst het winnende doelpunt: 1-2. Hij stond toen koud in het veld als vervanger van Memphis Depay.

Voorafgaand aan de wedstrijd zei Koeman al dat Oranje wapens op de bank had zitten. Doelde hij daarmee ook op Weghorst? “Ik denk altijd aan Wout, omdat Wout een verleden heeft met belangrijk zijn met de winnende goal maken. Je weet dat je bij een achterstand kunt spelen met Wout. Dan kan Memphis misschien erachter. Dat wilde ik nu niet doen. Ik durfde het eerlijk gezegd ook niet aan bij 1-1.”

Artikel gaat verder onder video

“Maar je weet met Wout dat er een ander type in komt. Fysiek sterker, agressiever… Er komt adrenaline in. Dat hadden we op een bepaald moment ook nodig in het elftal”, stelt Koeman, die voortdurend het gevoel had dat Oranje nog de 1-2 zou maken. “We bleven constant aanvallen, en we brachten met Wout natuurlijk iemand met lengte. Uiteindelijk doet hij het niet met zijn hoofd, maar met zijn linker. Dat is ook goed.”

“Het was een zwaarbevochten zege, maar ik denk wel meer dan verdiend. Kansen creëren is één, doelpunten maken is twee. We hadden het onszelf een stuk makkelijker kunnen maken, maar een zwaarbevochten zege is ook mooi”, zegt de bondscoach tegen de NOS. “Dat geeft een goed gevoel. Dit geeft ook een rust richting Frankrijk, wat prettig is.”

