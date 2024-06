Oranje toont veerkracht: Weghorst reddende engel tegen stugge Polen

Het Nederlands elftal is met een zwaarbevochten overwinning begonnen aan het EK. Een achterstand tegen Polen werd weggepoetst dankzij doelpunten van Cody Gakpo en invaller : 1-2. Het winnende doelpunt viel in de 83ste minuut.

Oranje begon met de verwachte opstelling: dezelfde elf spelers kregen het vertrouwen als in de afsluitende oefenwedstrijd tegen IJsland. In het eerste kwartier was Oranje dominant en waren er meerdere kansen, waarvan de beste voor Tijjani Reijnders. Hij schoot vanuit het strafschopgebied maar rakelings naast.

Artikel gaat verder onder video

Het openingsdoelpunt van Polen in de zestiende minuut was dan ook tegen de verhoudingen in. Na een corner van Piotr Zielinski dook Adam Buksa op tussen Virgil van Dijk en Denzel Dumfries. De vervanger van Robert Lewandowski kopte in de verre hoek achter Bart Verbruggen: 1-0.

Na dat doelpunt volgde een stormloop op het Poolse doel. Oranje was voortdurend in de aanval en kreeg met name via Memphis Depay grote mogelijkheden. De verdiende gelijkmaker kwam wel met het nodige geluk tot stand: een schot van Gakpo, net buiten het strafschopgebied, werd door Bartosz Salamon van richting veranderd en was Wojciech Szczesny zo te machtig.

In de slotfase van de eerste helft had Gakpo eigenlijk opnieuw moeten scoren, toen hij vlak voor het doel werd bediend na een fraaie aanval, maar hij schoot over. Ook Depay kreeg nog een grote kans: voorlangs. Zodoende was 1-1 de ruststand. Na de pauze begon Nederland opnieuw voortvarend – met een enorme kans voor Simons tot gevolg – maar het wedstrijdbeeld kantelde ietwat en Polen werd ook dreigender.

Na twee wissels bij Oranje – Georginio Wijnaldum en Donyell Malen kwamen erin voor Xavi Simons en Joey Veerman - kreeg de ploeg van Ronald Koeman weer de overhand. Grote kansen lieten even op zich wachten, maar na nog een dubbele wissel – Weghorst en Frimpong voor Gakpo en Depay – volgde toch de verlossende goal. Koud in het veld schoot Weghorst de 1-2 binnen. Reijnders zette de aanval in; een pass van Nathan Aké belandde in het strafschopgebied bij Weghorst, die voor Salomon kwam en binnenschiet. Een belangrijke rol was ook weggelegd voor Wijnaldum, die met zijn loopactie als bliksemafleider diende.

