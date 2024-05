NAC staat in brand: supporters dienen motie van wantrouwen in

Het is al tijden onrustig bij NAC Breda, maar woensdag lijkt er wel een kookpunt te zijn bereikt. Meerdere supportersgroepen hebben een motie van wantrouwen ingediend tegen het huidige bestuur van de club.

Bij de reddingsoperatie van NAC in 2011, kregen supporters het recht op een plek in de raad van commissarissen op te kunnen eisen. In een statement laten zij weten nu van dat recht gebruik te willen maken. “We hebben een evaluatiemoment afgesproken na anderhalf jaar in ruil voor het (tijdelijk) opgeven van onze supporterszetel. Van de toenmalige afspraken is weinig terecht gekomen. We willen dat de supporterszetel weer terugkomt."

Het investeerderscollectief NAC=Breda nam de club in 2022 over, maar NAC is er sindsdien weinig op vooruit gegaan, en dat ligt volgens het statement gedeeltelijk aan de (amper bestaande) connectie tussen het bestuur en de supporters. “De verbinding tussen de club de supporters is nog niet eerder zo slecht geweest.” De fans van de Brabantse club zien veel bovendien veel bestuurlijke blunders. “Een aaneenschakeling van onduidelijk en onbegrijpelijke besluiten die meer lijken te draaien om vriendjespolitiek en eigenbelang dan om het welzijn van NAC. De bestuursleden bemoeien zich buiten hun rol met de dagelijkse leiding en nemen besluiten met een dubbele moraal.”

De supporters van NAC hebben ook ideeën over wat er moet veranderen. “We roepen niet op om de hele organisatiestructuur om te gooien. Het is echter wel tijd voor een flinke make-over met nieuwe gezichten, die met aandacht voor de juiste rolopvatting, een einde maken aan de huidige onveilige en niet bij een professioneel voetbalorganisatie passende werk- en samenwerkingscultuur.” Ondanks de rumoerige situatie, maakt NAC nog wel kans op promotie naar de Eredivisie. Afgelopen maandag werd in de play-offs Roda JC met 3-1 verslagen. “Onthoud dat het opzeggen van dit vertrouwen geheel los staat van de play-offs. Hup NAC!”

