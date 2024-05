Frits Barend is woest op Johan Derksen en ontploft: ‘Heb je dan echt helemaal geen hersens?’

Frits Barend walgt van de manier waarop Johan Derksen zich heeft uitgelaten over zijn dochter Barbara Barend. De televisiepersoonlijkheid kende onlangs geen enkele medelijden met zijn oud-collega, die een emotioneel verhaal vertelde over hoe zij het antisemitisme ervaart.

“Ze was nergens bang voor, maar als het over Israël of over Jodenproblemen ging, werd het plotseling een hysterica. Dan sloeg ze door. Zij heeft helemaal niet meegemaakt om haar koffers te pakken. Het wordt een beetje theatraal gebracht… Ik zet er echt mijn vraagtekens bij”, sprak Derksen onder meer in de uitzending van Vandaag Inside.

Misselijkmakend, zo stelt Frits Barend in Nieuwe Revu. De vader van Barbara Barend blijft in eerste instantie rustig, maar ontploft vervolgens als hij ingaat op Derksen. “Ik was vooral verbaasd over de zelfingenomenheid. Heb je dan echt helemaal geen hersens? Dat is het enige wat ik denk. Wilfred Genee wilde het fragment graag laten zien, mede omdat hij zelf zo onder de indruk was. Hoe dom kun je zijn dat je zo reageert op dat prachtige statement van Barbara, dat je ook dat weer volledig op jezelf moet gaan betrekken”, walgt hij.

“Het heet kroegpraat, maar het is wel heel gevaarlijke kroegpraat”, vervolgt Frits Barend, die geen enkel moment heeft overwogen om contact op te nemen met De Snor. “Geen seconde. Dat vind ik echt zonde van mijn tijd. Als het iemand is met wie ik het gesprek wil aangaan, dan doe ik dat, maar ik ga met een boomstam ook het gesprek niet aan. Dat heeft geen nut.”

