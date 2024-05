Technisch directeur Almere City doet opvallende onthulling over transfer Maduro

Almere City heeft geen transfersom hoeven te betalen voor de komst van Hedwiges Maduro. De voormalig profvoetballer van onder meer Valencia, Sevilla en het Nederlands elftal verruilde de club uit Flevoland vorig jaar nog voor een bedrag van bijna een miljoen euro voor Ajax, maar keert na dit seizoen ‘transfervrij’ terug op het oude nest. Maduro begint in Almere aan zijn eerste klus als hoofdtrainer, na één seizoen als assistent werkzaam te zijn geweest in Amsterdam.

In de zoektocht naar een nieuwe hoofdtrainer kwam voormalig technisch directeur Sven Mislintat van Ajax vorig jaar uit bij Maurice Steijn. Maduro moest een van de assistenten van de Hagenaar worden. De voormalig international was in het seizoen ervoor als rechterhand van Alex Pastoor gepromoveerd naar de Eredivisie. Almere City wilde Maduro in eerste instantie niet laten gaan, maar toen Ajax bereid was diep in de buidel te tasten, was de deal toch snel beklonken. De Amsterdammers telden uiteindelijk 700.000 euro neer voor Maduro, die tijdens zijn spelersloopbaan ook al in de hoofdstad onder contract had gestaan.

Artikel gaat verder onder video

Maduro had bij Ajax weliswaar nog een doorlopend contract, maar Almere City heeft hem desondanks voor ‘niets’ terug kunnen halen. “Wij betalen nagenoeg geen transfersommen en dat is in dit geval ook niet gebeurd”, zo vertelt technisch directeur Johan Hansma van Almere City in gesprek met De Telegraaf. “Wij zijn Ajax dankbaar dat ze Hedwiges de kans geven bij ons hoofdtrainer te worden. De gesprekken met eerst Menno Geelen (algemeen directeur ad-interim, red.) en later Marijn Beuker (directeur voetbal) zijn in goede harmonie verlopen”, zo klinkt het. Almere City had vorig jaar, toen Maduro nog als assistent werkzaam was, al voor ogen dat hij in de toekomst de opvolger van Pastoor zou worden. Door zijn vertrek naar Amsterdam leek er door die plannen echter een streep gezet te moeten worden.

Maar het huwelijk tussen Ajax en Maduro is niet verlopen zoals men op voorhand had gehoopt. De voormalig profvoetballer zal in Flevoland ook wel een beetje voor eerherstel willen gaan, al staat hij er wel voor de loodzware uitdaging om Pastoor te doen vergeten. De ervaren oefenmeester loodste de club vorig jaar naar historische promotie naar de Eredivisie en kwam met zijn elftal dit seizoen goed voor de dag op het hoogste niveau. Hansma heeft er vertrouwen in dat Maduro een goed vervolg kan geven aan de prestaties van Pastoor. “We willen de lijnen van dit jaar doorzetten en het voordeel van Hedwiges is dat hij aan een groot deel van het traject onder Pastoor heeft meegewerkt. Hij is bekend met wat we hier aan het ontwikkelen zijn”, aldus de technisch directeur.

Ajax, met Maduro op de bank, trakteerde Almere City afgelopen zondag nog op een 3-0 nederlaag. De polderploeg vindt zich na 33 wedstrijden terug op de dertiende plaats. Met nog één wedstrijd te gaan is de voorsprong op nummer zestien Excelsior vijf punten, dus rechtstreekse handhaving is al een feit. Almere City sluit het eerste seizoen in de Eredivisie en het tijdperk Pastoor komende zondag af met een thuisduel met NEC.

