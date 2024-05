'Brobbey, Bergwijn en Berghuis, dit is een van de beste voorhoedes van Europa, hoor!'

Dick Advocaat is van mening dat Ajax met , en over een van de beste voorhoede van Europa beschikt, indien bovenstaand genoemde spelers fit zijn. Advocaat vindt het spelers met bijzondere kwaliteiten.

In het programma Veronica Offside wordt de wedstrijd tussen Ajax en Almere City nabesproken, waarna de prestaties van Bergwijn er door Advocaat uit worden gelicht: "Bergwijn heeft natuurlijk geen goed seizoen gehad, maar dat soort spelers moet je eigenlijk houden, want die zijn kwalitatief goed. Als je Brobbey, Bergwijn en Berghuis hebt, dan heb je een van de beste voorhoedes van Europa, hoor", zo vertelt de oud-trainer van onder meer Feyenoord en Rangers FC stellig,

Wesley Sneijder was blij met het optreden van Bergwijn tegen de Almeerders, want het is een tijd geleden dat de aanvoerder van de Amsterdammers zo dominant was in een wedstrijd van Ajax: "Dit is de Bergwijn die we willen zien, wat hij ook kan. Hij zal toch constanter moeten gaan worden en het elftal echt gaan dragen", is Sneijder van mening.

