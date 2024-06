Verweij: 'Ajax verwacht miljoenenwinst op Akpom te kunnen maken'

Ajax verwacht volgens Telegraaf-clubwatcher Mike Verweij deze zomer een forse winst te kunnen maken op tweede spits . De Engelsman kwam afgelopen zomer voor 12,3 miljoen euro over van Championship-club Middlesbrough, maar zou nu mogelijk zelfs het dubbele van zijn aankoopbedrag in het laatje kunnen brengen. Even eerder werd al duidelijk dat nadrukkelijk in beeld is als zijn vervanger.

Hoewel Akpom in de spits tweede keus was achter Brian Brobbey, kan de Engelse puntspeler toch prima statistieken overleggen. De spits trof in alle competities vijftien maal doel, maar omdat hij dat veelvuldig als invaller deed was hij in de Eredivisie (waarin het elf keer raak was én de spits drie assists leverde) gemiddeld elke 74 minuten betrokken bij een goal.

Ajax zou Akpom 'onder normale economische omstandigheden' liever niet verkopen, maar omdat de club onder meer geen inkomsten uit de Champions League kan verwachten, is de verkoop van Georges Mikautadze (die voor 13 miljoen euro is terugverkocht aan FC Metz) niet voldoende om de Engelsman als 'niet te koop' te bestempelen "Dat een transfer tóch bespreekbaar is, komt doordat hij naar schatting tussen de 20 en 25 miljoen euro kan opleveren, een bedrag waarmee Ajax de markt op kan om de selectie op meerdere plekken te versterken", schrijft Verweij. Voor een fractie van dat bedrag zou de 31-jarige Weghorst los te weken zijn bij Burnley, waar hij nog een jaar onder contract staat. De Tukker heeft 'een prijskaartje van rond de vijf miljoen euro om zijn nek', schrijft de clubwatcher op basis van 'insiders'.

Een deal ligt echter 'gecompliceerd', vervolgt Verweij, omdat Ajax pas na 1 augustus afscheid zou willen nemen van Akpom en Weghorst tot die tijd 'in de wachtkamer' zal moeten plaatsnemen. "Die dag staat de return van de tweede voorronde van de Europa League op het programma en de Engelsman is onmisbaar." De angst bestaat dat Brobbey én Weghorst op die datum nog niet beschikbaar zullen zijn, aangezien het duo deel uitmaakt van de selectie van het Nederlands elftal op het Europees Kampioenschap in Duitsland. Mocht Oranje de finale op 14 juli spelen, dan genieten beiden nog van een noodzakelijke vakantie waardoor het kwalificatieduel voor het tweede Europese clubtoernooi te vroeg zou komen.

