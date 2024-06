Koeman verklaart opvallende keuze in selectie: ‘Hij oogt fitter en heeft het bij mij altijd goed gedaan’

Ronald Koeman baarde opzien met een aantal van zijn keuzes voor de selectie van Oranje. Met name het oproepen van jongens als en leidde in Nederland tot grote verbazing.

“Begrijp ik, maar ik kijk ook naar wie beschikbaar is links en rechts voorin”, begint Koeman zijn verklaring over de selectie van Bergwijn in gesprek met Voetbal International. “Een ander argument is dat Steven het bij mij altijd goed heeft gedaan. Vandaar dat hij de kans krijgt zich te bewijzen tijdens de eerste fase van de voorbereiding. Hij oogt fitter, slanker in zijn gezicht. Ik geef mezelf de kans hem van dichtbij te bekijken.”

De ophef rondom Wijnaldum vindt Koeman wat overdreven. “Je kan altijd discussiëren over het niveau daar, maar dat geldt net zo goed voor sommige wedstrijden in de Nederlandse competitie”, geeft hij aan. “Gini speelt alles bij Al-Ettifaq en overlegt prima statistieken. Niet alleen qua goals en assists, ook fysiek. Als je kijkt naar de High Intensity Runs, is er niks mis mee. Hij is dus topfit.”

Koeman is zelf ook naar Saoedi-Arabië gevlogen om de middenvelder te bezoeken. “Ik vond het belangrijk om naar hem toe te gaan, omdat ik ideeën heb en nog steeds een coach ben die veel beslissingen neemt op basis van zijn gevoel. Ik wilde weten waar hij traint, speelt, wat zijn gevoel is, hoe hij zich daar houdt en hoe hij zelf zou reageren. Op basis daarvan zou ik beslissen of ik ’m wel of niet zou uitnodigen voor de interlandperiode van afgelopen maart. Het totaalplaatje vond ik goed en dan is Wijnaldum voor mij gewoon een uitstekende speler voor de selectie van het Nederlands elftal”, besluit hij.

