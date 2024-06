Eljero Elia trekt de voetbalschoenen weer aan en is klaar voor een nieuwe uitdaging

Eljero Elia hing in 2022 zijn schoenen aan de wilgen, zo liet hij destijds weten tegenover ESPN, maar de razendsnelle linksbuiten gaat toch weer voetballen, zo is op donderdagavond bekendgemaakt. Niet in het betaalde voetbal, maar gewoon op amateurbasis. Elia gaat spelen voor eersteklasser FC Skillz uit Den Haag. Via een Instagram bericht heeft Elia bekendgemaakt wat zijn aandrijfveer is voor deze beslissing.

In augustus van 2019 is FC Skillz opgericht. Het is nog geen hele oude club, maar wist al wel een paar keer te promoveren. “Vanaf de oprichting van de vereniging was ik al bekend met FC Skillz omdat ik familie daar heb rondlopen. Ik bewonder de groei, die ze als vereniging doormaken en hoop met mijn ervaring iets moois bij te dragen”, liet Elia op donderdagavond weten.

“Nu mijn zoontje zijn eigen liefde voor het voetbal is gaan ontdekken, doet dat iets met me”, ging Elia verder. “Ik breng hem naar zijn trainingen en eenmaal langs de lijn is dat simpelweg genieten. Van tijd tot tijd speel ik weleens met wat vrienden op toernooien, omdat ook mijn liefde voor het voetbal nooit is vergaan. Omdat ik het gevoel heb, dat ik het nog steeds in me heb, wil ik het weer gaan proberen. Ik wil gewoon weer lekker voetballen en het plezier daarin hervinden!”

In de Eredivisie maakte Elia zijn debuut bij ADO Den Haag. Twee jaar later ging de vleugelspeler naar FC Twente, waarna hij aan een avontuur begon in het buitenland. Zo speelde Elia onder meer voor HSV, Juventus, Werder Bremen en Southampton. Na Feyenoord en Istanbul Basaksehir kwam de voetballer bij FC Utrecht terecht. Zijn laatste kunstje was bij ADO. Nu wordt FC Skillz dus aan dit rijtje toegevoegd. “Het is voor mij zaak om de komende periode weer fit te worden om goed aan de voorbereiding te beginnen.”

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Eén Oranje-speler weet nu al dat hij op de bank zit op het EK: ‘Klote’

Een speler van Oranje heeft van Ronald Koeman gehoord dat hij op de bank gaat zitten tijdens het EK.