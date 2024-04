'Dick Schreuder belangrijkste kandidaat om Slot op te volgen bij Feyenoord'

Dick Schreuder is momenteel de belangrijkste kandidaat om Arne Slot met ingang van volgend seizoen op te volgen bij Feyenoord. Dat schrijft het Spaanse Marca maandagmiddag althans. Schreuder loodste PEC Zwolle vorig jaar nog naar de Eredivisie en staat sinds afgelopen zomer onder contract bij Castellón, dat bovenaan staat in de Primera Federación 2, het derde niveau van Spanje.

Het is niet meer de vraag óf, maar wanneer Feyenoord en Liverpool de overstap van Slot naar Engeland wereldkundig maken. De clubs bereikten al een mondeling akkoord en het is nu dus wachten op het moment dat alle handtekeningen zijn gezet. Feyenoord moet dus op zoek naar een opvolger van Slot, die de club in 2022 naar de finale van de UEFA Conference League loodste en vorig jaar landskampioen maakte. Verschillende namen passeerden al de revue. Zo wist Johan Derksen te melden dat Marino Pusic bovenaan het Rotterdamse lijstje staat. Maar volgens Marca is Schreuder op dit moment dus de belangrijkste kandidaat om Slot op te volgen.

Schreuder, het broertje van voormalig Ajax-trainer Alfred Schreuder, degradeerde in 2022 met PEC Zwolle naar de Keuken Kampioen Divisie, maar bracht de club binnen een jaar terug naar het hoogste niveau. De oefenmeester bekroonde zijn werk in Overijssel met een overgang naar Spanje, waar hij aan de slag ging bij CD Castellón. De prestaties van Schreuder in Spanje zijn niet ‘onopgemerkt’ gebleven, schrijft Marca. Schreuder is met Castellón hard op weg naar de Segunda División. De club bezet momenteel de eerste plaats en met nog slechts vier wedstrijden te gaan is de voorsprong op nummer twee Córdoba acht punten.

Het is de vraag of Castellón met Schreuder actief zal zijn op het tweede niveau, want volgens Marca is hij dus de ‘verrassende’ nummer één-kandidaat om met ingang van volgend seizoen op de bank te zitten in De Kuip. Het Spaanse medium meldt niet of Feyenoord zich al bij Schreuder heeft gemeld. De 52-jarige trainer was in het verleden als assistent ook actief bij Barnet (Verenigd Koninkrijk), Philadelphia (Verenigde Staten), TSG Hoffenheim én Vitesse. Kenneth Perez ziet in Schreuder een geschikte kandidaat om Slot op te volgen bij Feyenoord. “Zeker. Ik vind hem een goede trainer voor de top drie”, vertelde de Deen zondagavond in Dit was het Weekend op ESPN.

