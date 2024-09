El Ahmadi schrikt van Feyenoord-optreden: 'Hij maakte op mij een hele slechte indruk'

Feyenoord-verdediger heeft zich donderdagavond niet van zijn beste kant laten zien in de thuiswedstrijd tegen Bayer Leverkusen. De zomeraanwinst beleefde afgelopen zaterdag op bezoek bij FC Groningen een aardig debuut, maar zakte in de eerste Champions League-wedstrijd evenals veel van zijn ploeggenoten door het ijs. Karim El Ahmadi is zelfs ‘geschrokken’ van het optreden van de Zwitser.

Feyenoord nam in de slotfase van de afgelopen transferwindow afscheid van Lutsharel Geertruida en moest daardoor op zoek naar een nieuwe rechtsback. De Rotterdammers kwamen uit bij Lotomba, die bij zijn debuut tegen FC Groningen meteen een assist leverde, al kon hij daarmee niet voorkomen dat Feyenoord opnieuw punten zou verspelen. Een paar dagen later had hij wederom een basisplaats, ditmaal in de Champions League tegen Bayer Leverkusen. Er was echter geen beginnen aan voor Lotomba en zijn ploeggenoten. Vooral de flanken van Feyenoord werden op een gegeven moment volledig overlopen.

El Ahmadi verbaasde zich vooral over het feit dat Florian Wirtz, de smaakmaker bij Bayer Leverkusen, ‘de hele tijd vrij was’. “De communicatie met Lotomba, die op mij een hele slechte indruk maakte. Ik moet zeggen dat Hwang het wel aardig deed, maar die rechtsback Lotomba…”, zo reageerde El Ahmadi donderdagavond in het programma Voetbalpraat op ESPN op de vraag waarvan hij het meest was geschrokken. Lotomba kreeg na de 0-3 van Wirtz, die ook al de openingstreffer voor zijn rekening had genomen, veel kritiek over zich heen omdat hij zich niet volledig had ingespannen om zijn tegenstander bij te houden. In de herhaling zag je duidelijk dat Lotomba niet volle bak terug sprintte en op die manier de rode loper uitrolde voor Wirtz.

El Ahmadi begreep de bedoelingen van Feyenoord

Presentator Milan van Dongen vroeg vervolgens of de analisten begrepen dat Feyenoord-trainer Brian Priske met Antoni Milambo een extra middenvelder opstelde, die als een soort verkapte rechtsbuiten moest spelen. “Ik begrijp wel dat ze dat doen, omdat Leverkusen ook met vier op het middenveld speelt, dus willen ze eigenlijk de twee zessen van Leverkusen oppakken met Milambo en Timber. Dat begrijp ik nog wel, maar ik moet zeggen dat ze gewoon zoveel moeite hadden met Grimaldo en Wirtz aan de linkerkant. Dat konden ze gewoon niet oppakken”, aldus El Ahmadi. De linkerkant van Bayer Leverkusen had een groot aandeel in de 0-4 zege. Wirtz maakte er dus twee, maar ook Alejandro Grimaldo was trefzeker.

Kees Kwakman durft de nederlaag van Feyenoord niet te wijten aan tactiek of het systeem waarin de ploeg aantrad. “Hancko stond wel echt gewoon op Frimpong, dat was wel een redelijk koppeltje”, zo zag Kwakman. Maar volgens de oud-speler van onder meer FC Groningen en NAC Breda was er ook voor de sterkhouder van Feyenoord geen houden aan. “Als je bijvoorbeeld die derde goal ziet, dan zijn zowel Hancko als Frimpong op de helft van Leverkusen. Feyenoord is in de aanval. Dan wordt de bal verloren en ja, dan gaat Frimpong rennen. Hancko is best snel, maar hij komt niet eens in de buurt. Dan had je wel een ander kunnen opstellen, of nóg een verdediger of een andere wingback. En aan de andere kant Lotomba, die dacht: het zal wel loslopen. Die sprintte niet echt terug, waardoor de andere wingback van Leverkusen vrijkwam”, zo had Kwakman ook nog een punt van kritiek op de vleugelverdediger van Feyenoord.

