Van Hooijdonk trekt harde conclusie: ‘Feyenoord heeft niks te zoeken in de Champions League’

Pierre van Hooijdonk vindt dat Feyenoord niets te zoeken heeft in de Champions League. De Rotterdammers gingen in de eigen Kuip met liefst 0-4 onderuit tegen de Duitse kampioen Bayer Leverkusen, een stand die bij rust al bereikt was. In de tweede helft wist Feyenoord de schade wel te beperken.

In de rust concludeerde Van Hooijdonk al dat het de jongens tegen de mannen was. Na afloop vond de analist echter niet dat Feyenoord in de tweede helft ‘iets van hoop’ heeft kunnen geven. “We hopen dat er succes komt in de Champions League, maar de realiteit is gewoon dat dit Feyenoord op dit moment helemaal niets te zoeken heeft in de Champions League”, is de oud-voetballer duidelijk.

Als het aan Van Hooijdonk ligt dan gaat Feyenoord de focus verleggen naar de Nederlandse competitie. “Zorgen dat je op de tweede plaats eindigt en dan heb je 35 miljoen euro in de knip. Dan kan je verder bouwen. Je moet jezelf hier niet te druk meer over maken”, vervolgt de analist.

Presentator Wytse van der Goot benadrukt dat dit nog maar de eerste Champions League-wedstrijd van het seizoen is. “Dat weet ik”, reageert Van Hooijdonk. “In dit Feyenoord heb ik op dit niveau gewoon veel te weinig vertrouwen”, stelt hij.

Van der Goot vraagt vervolgens of dit Feyenoord ook geen resultaat kan behalen tegen Red Bull Salzburg of Sparta Praag. “Er zullen best wedstrijden zijn waarin er punten gepakt worden. Daar twijfel ik niet aan. Maar we hebben het toch over doorgaan in de Champions League?”, vervolgt Van Hooijdonk. Van der Goot benadrukt dat er volgens berekeningen van de computer tien punten nodig om door te gaan in de Champions League. “Ik denk dat dat niet gaat gebeuren”, is de analist eerlijk.

Nieuwe Feyenoord-spelers ‘ver verwijderd’ van niveau voorgangers

De Rotterdammers hebben ook geen indruk weten te maken op Van Hooijdonk in de Eredivisie. “Het heeft ook te maken met de vijf wedstrijden die Feyenoord in de Nederlandse competitie heeft gespeeld. Daarin heeft het niet kunnen overtuigen. Je ziet gewoon een heleboel spelers die ver verwijderd zijn van de spelers die op die positie hebben gespeeld. Het kan allemaal nog groeien, maar op dit moment is het te weinig”, besluit hij.

