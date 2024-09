Martijn Krabbendam slaat plank volledig mis: kijkers lachen massaal om uitspraak over Bayer Leverkusen

Feyenoord-watcher Martijn Krabbendam van Voetbal International zal zichzelf nog wel een paar keer achter de oren krabben. De verslaggever deed in de aanloop naar de Champions League-wedstrijd tegen Bayer Leverkusen een aantal opvallende uitspraken over de regerend kampioen van Duitsland. Volgens Krabbendam is Bayer Leverkusen ‘geen Europese topploeg’. De uitspraken van Krabbendam aan tafel bij Rijnmond Sport worden tijdens het duel in De Kuip massaal gedeeld op social media.

“Dat hebben we gezien tegen Brobbey. Als een amateur hing hij om Brobbey. Ik heb het tegen Nederland niet gezien”, zo klonk Krabbendam aan tafel bij Rijnmond Sport in eerste instantie al niet heel erg onder de indruk van Jonathan Tah. De verdediger vormde vorig seizoen een belangrijke schakel in het elftal van Bayer Leverkusen en had afgelopen zomer een basisplaats bij de Duitse nationale ploeg tijdens het EK in eigen land. Tah verscheen ook vorige week tijdens de ontmoeting tussen Nederland en Duitsland aan de aftrap, maar had in de eerste helft zijn handen vol aan Brian Brobbey. De centrale verdediger verscheen na de rust niet meer binnen de lijnen.

Artikel gaat verder onder video

Krabbendam bleek sowieso niet erg onder de indruk van Bayer Leverkusen. Hij noemde het elftal van trainer Xabi Alonso weliswaar een ‘goede’ ploeg, maar ‘geen Europese topploeg’. “Het is een goede ploeg en ze hebben in dat systeem echt uitstekende wedstrijden gespeeld. Ze zijn ongeslagen kampioen geworden. Dit seizoen wel al van RB Leipzig verloren en vorig jaar dan die finale (Europa League-finale tegen Atalanta Bergamo, red.). Maar ja, kom op hey. Je speelt thuis in De Kuip, de eerste wedstrijd in de Champions League. Dan mag je er toch wel in ieder geval een wedstrijd van maken en ga je vooraf toch niet bang zijn dat het 1-6 wordt ofzo”, zo klonk het namens de verslaggever van Voetbal International.

LEES OOK: Massale kritiek op Feyenoord-aanwinst na 'kwalijke rol' bij de 0-3 van Bayer Leverkusen

Kijkers herinneren Krabbendam aan uitspraken

Die uitspraken krijgt Krabbendam gedurende de ontmoeting tussen Feyenoord en Bayer Leverkusen als een boemerang terug. De Rotterdammers keken binnen vijf minuten tegen een achterstand aan. Ze boden vervolgens nog wel een periode goed tegenstand, maar werden in het laatste deel van de eerste helft volledig overlopen en gingen met een 0-4 (!) achterstand de rust in. Voor een groot aantal gebruikers van X reden om het fragment van Krabbendam bij Rijnmond Sport erbij te halen. “Heeft Krabbendam zijn excuses al aangeboden? Leverkusen was toch geen topploeg? Geen contractverlenging voor jou Krabbendam. Kenner”, zo richt iemand zich cynisch tot de clubwatcher, die door een aantal wordt vergeleken met Valentijn Driessen.

De journalist van De Telegraaf weigerde in 2019 af te reizen naar Madrid omdat hij er vrij zeker van was dat Ajax in de return van de halve finales van de Champions League kansloos onderuit zou gaan tegen Real. De Amsterdammers wonnen echter met 1-4 en verzekerden zich zodoende van een ticket voor de kwartfinales. De ploeg van toenmalig trainer Erik ten Hag reikte uiteindelijk tot de halve finales, waarin Tottenham Hotspur na een bizarre comeback aan het langste eind trok. Driessen zei over Lucas Moura, die een hattrick zou maken in de Johan Cruijff ArenA, dat hij ‘nooit’ scoort.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Quinten Timber laat volledige perszaal lachen met opmerking over Brian Priske

Quinten Timber en Brian Priske maakten in aanloop naar het Champions League-duel van Feyenoord met Bayer Leverkusen een ontspannen indruk.