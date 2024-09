Feyenoord wordt mede door Frimpong vernederd in de eigen Kuip

Feyenoord beleeft een pijnlijke avond tegen Bayer Leverkusen. De Rotterdammers keken na de eerste helft al aan tegen een 0-4 achterstand. Florian Wirtz (twee keer), Alejandro Grimaldo en Edmond Tapsoba maakten de doelpunten.

Wirtz sloeg al toe in de vijfde minuut. Ramiz Zerrouki liet de bal ver van zijn voet springen bij een aanname, waardoor Robert Andrich de bal kon overnemen. Daarna sprintte Wirtz richting het strafschopgebied. Hij kreeg veel ruimte en schoot raak in de rechterhoek.

Artikel gaat verder onder video

Na een halfuur scoorde Leverkusen opnieuw. Victor Boniface gaf een fraaie 'no-look-pass' op Jeremie Frimpong: de spits wekte de indruk te gaan schieten, maar legde de bal breed. Via Frimpong kwam de bal bij Grimaldo, die van dichtbij toesloeg. Niet veel later tilde Wirtz de score naar 0-3 na een succesvolle omschakeling. Opnieuw was Frimpong de aangever. In de slotfase van de eerste helft kopte Tapsoba de 0-4 binnen via keeper Timon Wellenreuther.

Volg de wedstrijd tussen Feyenoord en Bayer Leverkusen in ons liveverslag!

Fluitconcert voor Feyenoord

Feyenoord was niet kansloos in de eerste helft, maar Leverkusen blijkt behoorlijk efficiënt. Daardoor bleef een grote afstraffing de ploeg van Brian Priske niet bespaard in de eerste helft. Er klonk dan ook een flink fluitconcert toen werd gefloten voor de rust.

'Feyenoord krijgt voetballes'

Journalist Süleyman Öztürk van Voetbal International ziet dat Leverkusen simpelweg een maat te groot is voor Feyenoord. "Bayer Leverkusen is een geoliede machine, vol kwaliteitsspelers die alles op het hoogste niveau en met maximale intensiteit uitvoeren", schrijft hij op X. "Onder leiding van een toptrainer die elke dag beter lijkt te worden. Absolute wereldtop. Feyenoord krijgt voetballes in De Kuip."

LEES OOK: Been ziet Priske bezwijken: ‘Als Feyenoord stijf bovenaan had gestaan…’

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Quinten Timber laat volledige perszaal lachen met opmerking over Brian Priske

Quinten Timber en Brian Priske maakten in aanloop naar het Champions League-duel van Feyenoord met Bayer Leverkusen een ontspannen indruk.