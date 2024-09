Feyenoord komt dramatische helft niet te boven tegen Bayer Leverkusen

Feyenoord is de Champions League-campagne begonnen met een flinke verliespartij tegen Bayer Leverkusen. De ploeg van Xabi Alonso versloeg Feyenoord voor rust al met 0-4 en kreeg nauwelijks meer dan die vier kansen. Florian Wirtz scoorde er twee en Jeremie Frimpong gaf twee assists. Feyenoord maakte nog twee afgekeurde doelpunten, maar kon geen echte vuist maken tegen de Duitse kampioen.

Al na vijf minuten in het duel kwam Feyenoord op achterstand. Ramiz Zerrouki leverde slordig de bal in bij Robert Andrich, die de bal snel afgaf aan Florian Wirtz. Het supertalent raakte de bal niet eens fantastisch, maar schoot hem toch in de verre rechterhoek. Landgenoot Timon Wellenreuther kon er niet bij en zo werd de fout van Zerrouki snel bestraft.

Even later kreeg De Kuip het idee weer op gelijke hoogte te komen, maar de corner van Igor Paixão werd teruggelegd op de in buitenspelpositie verkerende Ramiz Zerrouki, die binnentikte. Hij kon zijn fout bij het tegendoelpunt daardoor niet rechtzetten.

Bayer Leverkusen loopt ruim weg bij Feyenoord

Net wanneer Feyenoord aardig mee leek te kunnen komen in het spel, maakte Leverkusen met dodelijke effectiviteit alweer de tweede. Victor Boniface gaf een prachtige no-lookpass op Jeremie Frimpong, die kon voorzetten op Alejandro Grimaldo. De Spaanse linkervleugelspeler maakte zonder probleem af.

Frimpong kon met de derde Duitse kans van de wedstrijd ook alweer zijn tweede assist bijschrijven. De rechtsback van het Nederlands elftal, die voor het eerst in Nederland speelde in clubverband, sprintte zo richting de vijandelijke zestien in de counter. Hij gaf uiteindelijk een voorzet op de eerste doelpuntenmaker, Wirtz, die volledig vrijstond en binnenschoot.

Ook de 0-4 viel al voor rust. Edmond Tapsoba kopte vanuit een voorzet laag, via het been van Timon Wellenreuther binnen. De doelman bewoog zijn been vreemd, waardoor het doelpunt er klunzig uitzag.

Na rust kreeg Feyenoord iets meer kansen, maar dat kwam ook omdat Bayer Leverkusen de teugels wat liet vieren. Twintig minuten voor tijd maakte Feyenoord wederom een buitenspeldoelpunt, nu via invaller Ayase Ueda. Los van dit moment was eigenlijk gedurende de hele tweede helft aan het spelbeeld wel duidelijk dat de wedstrijd beslist was.

Feyenoord naar Spanje

Met de 0-4 uitslag voor Bayer 04 Leverkusen, zoals de club voluit heet, komt het team de top drie van de Champions League-stand binnen. De mannen van Xabi Alonso spelen op 1 oktober de volgende wedstrijd in Champions League, thuis tegen AC Milan. Feyenoord treedt een dag later aan, uit tegen het Girona van Arnaut Danjuma, Gabriel Misehouy, Donny van de Beek en Daley Blind. In de Eredivisie zal de ploeg van Brian Priske revanche willen nemen, nadat het drie van de vier wedstrijden tot nu toe gelijkspeelde. Zondag staat NAC Breda-thuis op het programma.

