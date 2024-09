Unieke beelden bij Feyenoord: 'Dit zie je zelden in De Kuip, eigenlijk nooit'

Opmerkelijke beelden vanuit De Kuip in de slotfase van de wedstrijd tussen Feyenoord en Bayer Leverkusen. De nodige supporters besloten voor het laatste fluitsignaal al de uitgang op te zoeken.

Bij een stand van 0-4 liep De Kuip al langzaam leeg na 88 minuten, zo was te zien op beelden van Ziggo Sport. De vetrokken supporters hebben uiteindelijk weinig gemist, want de stand bleef onveranderd.

'Dit zie je nooit in De Kuip'

Artikel gaat verder onder video

Commentator Vincent Schildkamp was verrast door de beelden. "Je ziet het in De Kuip niet vaak, eigenlijk nooit. Behoorlijk wat mensen vertrekken wat eerder. 0-4, dat maakte Feyenoord in Europa nooit mee. Maar de grootste nederlaag ooit in Europa, 5-0 tegen Real Madrid in 1965, blijft Feyenoord bespaard", zei hij.

© Ziggo Sport

© Ziggo Sport

LEES OOK: Analisten Ziggo Sport krijgen doelbewust bal naar zich toe geschoten vanuit Feyenoord-kamp

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Van Hooijdonk hekelt Priske: ‘Dat doen kinderen van veertien, vijftien’

Pierre van Hooijdonk uit forse kritiek op Brian Priske, de trainer van Feyenoord.