Royston Drenthe ziet iets opvallends op de grote schermen in De Kuip

Royston Drenthe is goed te spreken over de steun die Feyenoord donderdagavond ontving van de eigen supporters tegen Bayer Leverkusen. De analist van Ziggo Sport merkte op dat de fans ondanks de afstraffing achter hun ploeg bleven staan. De club probeerde daar ook voor te zorgen met een speciale boodschap op de grote schermen.

"Ik zag op het bord op een gegeven moment staan dat het publiek ook in deze fase achter het team moest blijven staan", vertelt Drenthe bij Ziggo Sport. "Ik kijk er niet van op, want ik ben niet anders gewend dan dat Het Legioen altijd achter Feyenoord staat. Daar was ik eerlijk gezegd wel trots op", aldus de voormalig linksback van Feyenoord.

Presentator Wytse van der Goot zegt in de nabeschouwing dat de supporters allemaal bleven zitten tot het einde van de wedstrijd, al was dat niet zo. In de slotfase liepen de nodige supporters al richting de uitgang. Ook klonk na de eerste helft, toen de 0-4 eindstand al was bereikt, een fluitconcert.

