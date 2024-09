Genee tegen Hendriks: 'Dacht dat je een relatie met Joep Schreuder hebt gehad, is dat niet zo?'

Het functioneren van Joep Schreuder als sportverslaggever bij de NOS is vrijdagavond ter sprake gekomen in het programma Vandaag Inside. De mannen van Vandaag Inside zijn vaak kritisch op Schreuder, die vrijdagavond echter ook complimenten kreeg voor wat hij doet. De journalist van de NOS is ook degene die het talent van Hélène Hendriks als sportjournaliste heeft ontdekt. Het tweetal zou daarnaast zelfs een relatie hebben gekregen.

De kwaliteiten van Schreuder als sportverslaggever komen vrijdagavond ter sprake in Vandaag Inside als René van der Gijp begint over het nieuwe boek dat de geboren Brabander heeft geschreven: "Ik vind Joep een aardige man", begint Derksen complimenteus: "Alleen hij is een komediant eerste klas. Hij weet van iedere mug een olifant te maken. Hij gaat iedere keer het gesprek in met de flair van: dit is het belangrijkste gesprek van het jaar. Het is een zwamkont, maar het is geen vervelende man én het is de ontdekker van Hélène", weet Derksen nog.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Hélène Hendriks voorspelt keiharde ingreep bij Feyenoord: 'Nog één wedstrijd'

Dat verhaal komt presentator Wilfred Genee een stuk minder bekend voor: "Ik dacht dat jullie (Hendriks en Schreuder) een relatie hebben gehad, maar dat is dus niet zo?", vraagt de presentator aan Hendriks, die stellig reageert: "Nee, mijn ontdekker! Ik ben destijds bij NAC TV begonnen", vertelt Hendriks, die daar samen heeft gewerkt de 58-jarige Bredanaar.

LEES OOK: Hélène Hendriks slaat terug na opmerking van Chris Woerts: 'Nou, nu lul je echt!'

Volgens Shownieuws klopt het gerucht van Genee echter wel. Eerder dit jaar werd gesuggereerd dat Schreuder tijdens Olympische Spelen in Athene onder de indruk is geraakt van Hendriks, waarna de twee kort een relatie kregen.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Van der Gijp stelt na zestien jaar samenwerken plotseling een bizarre vraag over Johan Derksen

René van der Gijp stelt in Vandaag Inside een bizarre vraag over tafelgenoot Johan Derksen.