Hélène Hendriks voorspelt keiharde ingreep bij Feyenoord: 'Nog één wedstrijd'

Hélène Hendriks voorspelt vrijdagavond in Vandaag Inside dat trainer Brian Priske keihard gaat ingrijpen bij Feyenoord. De presentatrice verwacht dat eerste doelman op zéér korte termijn zijn basisplaats gaat verliezen aan .

Priske besloot afgelopen zomer om Wellenreuther de voorkeur boven Bijlow te geven. Laatstgenoemde leek daarom zijn vleugels uit te gaan slaan. Feyenoord bereikte een akkoord met Premier League-club Southampton, maar de achtvoudig Oranje-international - die na het thuisduel met Sparta al emotioneel afscheid had genomen van Het Legioen - kwam niet door de medische keuring en staat dus 'gewoon' nog onder contract in De Kuip.

Met Wellenreuther onder de lat maakt Feyenoord geen al te beste start van het tijdperk-Priske door. In de Eredivisie werd in vier wedstrijden al driemaal gelijkgespeeld, waardoor de Rotterdammers nú al zes verliespunten achterstand hebben op de vooralsnog foutloze titelverdediger PSV. Bovendien ging de eerste Champions League-wedstrijd van het seizoen, thuis tegen de Duitse kampioen Bayer Leverkusen, met 0-4 verloren. Vooral bij de vierde Duitse treffer zag Wellenreuther er niet goed uit: een kopbal verdween op slag van rust via de grabbelende doelman in het net.

In Vandaag Inside worden de teleurstellende resultaten van beide Nederlandse deelnemers aan de vernieuwde Champions League besproken. René van der Gijp relativeert het verlies van de Rotterdammers: "Tegen de absolute top van Europa hebben wij normaal gesproken niks in te brengen. Als wij tien keer tegen Leverkusen spelen, verliezen we acht keer en spelen we twee keer gelijk." Hendriks zoomt in op het spel van de keeper: "Hij maakte wel meerdere foutjes hoor, die Wellenreuther. Ik denk dat hij nog één wedstrijd onder de lat staat, en dat Priske dan kiest voor Bijlow", voorspelt de presentatrice van Ziggo Sport en De Oranjezondag.

Derksen kritisch op Priske: 'Iedereen in Nederland weet dat'

Johan Derksen sluit zich van harte aan bij de woorden van Hendriks. "Ja, wat mij betreft is het klaar. Die trainer, die nu de huddle niet meer doet, die luistert goed naar de mensen om zich heen. Die man moet toch eens stoppen, iedereen in Nederland weet dat Bijlow een veel betere keeper is. Ze hebben in die Duitser een goeie reservekeeper, maar je mag hem toch niet vergelijken met Bijlow?", vraagt De Snor zich hardop af.

Mocht Hendriks' voorspelling uitkomen, dan verdedigt Wellenreuther komende zondag in het thuisduel met NAC Breda (14.30 uur) voorlopig voor het laatst het doel van Feyenoord. Bijlow zou in dat geval een week later, op zaterdagavond uit bij N.E.C. (18.45 uur) zijn rentree als basisspeler gaan maken.

Voor welke keeper zou jij kiezen als je trainer van Feyenoord was? Laden... 10.9% Timon Wellenreuther 89.1% Justin Bijlow 680 stemmen

