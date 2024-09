René van der Gijp heeft burgemeester Ahmed Aboutaleb van Rotterdam vrijdagavond in het programma Vandaag Inside met de grond gelijkgemaakt. Aanleiding daarvoor is een incident uit het verleden tussen de twee, wat bij de voetbalanalist naar boven komt als er over het functioneren van de burgemeester van Rotterdam wordt gesproken.

Aboutaleb, die binnenkort vertrekt als burgemeester van Rotterdam, krijgt er vrijdagavond flink van langs in het programma Vandaag Inside: "Dat is toch een enorme lul joh, die Aboutaleb. Dat is écht een enorme zakkenwasser", zegt Van der Gijp. De analist stoort zich aan Aboutaleb als hij aan het woord is, maar een incident uit het verleden speelt ook een rol in zijn vernietigende woorden over de burgervader van Rotterdam.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Johan Derksen weet welke trainer beter zou presteren bij Feyenoord en Ajax

In win de Gouden Mossel (een jaarlijkse prijs die gaat naar een persoon die veel voor de stad Rotterdam heeft betekend) en Aboutaleb reikt die ieder jaar uit, maar niet aan mij. Omdat dit tafeltje (Vandaag Inside, red.) hem niet bevalt. Dat is niet zijn ding", onthult Van der Gijp, die aangeeft zich mateloos te storen aan de 63-jarige bestuurder.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Van der Gijp stelt na zestien jaar samenwerken plotseling een bizarre vraag over Johan Derksen

René van der Gijp stelt in Vandaag Inside een bizarre vraag over tafelgenoot Johan Derksen.