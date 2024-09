AZ grijpt koppositie in Zwolle na fraaie dubbelslag Ibrahim Sadiq

AZ heeft vrijdagavond drie punten gepakt op bezoek bij PEC Zwolle: 1-2. Troy Parrott hield deze keer zijn kruit droog, maar zag collega-aanvaller de hoofdrol opeisen door voor beide Alkmaarse treffers te tekenen, waarvan vooral de tweede er mocht zijn. De thuisploeg bracht via de spanning nog wel terug, maar AZ hield stand en neemt zo (in ieder geval tot zondag) de koppositie in de Eredivisie over van PSV.

AZ swingde vorige week tegen SC Heerenveen naar eclatante 9-1 overwinning en daarom zag trainer Martens geen aanleiding om mutaties in zijn basisformatie door te voeren. Logischerwijs verscheen dus ook Parrott aan de aftrap. De Ier scoorde vorige week een kwartet aan doelpunten. Ook PEC Zwolle behaalde in de vorige speelronde een uitstekend resultaat door in Enschede tegen FC Twente een punt uit het vuur te slepen. Ten opzichte van de 1-1 remise bleef het aantal wijzigingen minimaal. Enkel Mbayo nam de plaats in van Velanas, die afwezig was vanwege een getrokken verstandskies.

Artikel gaat verder onder video

De op dit moment grootste uitdager van PSV begon voortvarend, want al na zes minuten lag het volledig open in de Zwolse defensie. Ruben van Bommel profiteerde en bediende Sadiq, die knap de 0-1 achter Jasper Schendelaar schoot. Na de openingstreffer bleef een snelle tweede treffer uit. Parrott kreeg daar een uitgelezen kans voor, maar had de scherpte van vorige week nog niet. Bovendien doorstond AZ de sporadische dreiging van de Zwollenaren én was het bijna Alexandre Penetra die zijn eigen doelman per ongeluk verschalkte. Dat zou een bijzondere treffer zijn geweest, want AZ incasseerde al vijf uitduels op rij géén tegentreffer in de Eredivisie. Na een dominante fase van PEC Zwolle - waarbij scoringskansen uitbleven - vond Parrott kort voor rust nog de paal met een listig balletje.

LEES OOK: Schitterende beelden: Ibrahim Sadiq zet AZ wonderschoon op 0-2 in Zwolle

Het hoogtepunt van de avond vond direct na rust plaats. Met veel souplesse lepelde Sadiq de bal uit een lastige hoek over doelman Schendelaar heen. Met zijn tweede treffer bevestigde de Ghanees zijn uitstekende vorm de afgelopen wedstrijden. AZ kon echter niet freewheelend naar het einde voetballen, omdat Vente aan één kans voldoende had. De teruggekeerde Younes Namli stak de aanvaller weg, die zijn derde treffer in zijn eerste vijf wedstrijden voor de Zwollenaren maakte. De aansluitingstreffer bracht AZ licht aan het wankelen, maar struikelen deden de Alkmaarders niet, al kwam Vente in blessuretijd nog dicht bij de gelijkmaker.. Ondanks de eerste tegentreffer in ruim vijf uitwedstrijden trok AZ de drie punten over de streep en werd de koppositie voor in ieder geval twee dagen veiliggesteld.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Beste tien Eredivisiespelers volgens EAFC bekend: AZ valt buiten de boot

De beste tien Eredivisie-spelers in de game EA FC 25 zijn bekendgemaakt. AZ'ers vallen buiten de top tien.