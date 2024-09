Schitterende beelden: Ibrahim Sadiq zet AZ wonderschoon op 0-2 in Zwolle

AZ is vrijdagavond kort na rust op fenomenale wijze op een 0-2 voorsprong gekomen in het uitduel bij PEC Zwolle. , die in de eerste helft ook al voor de 0-1 had getekend, verschalkte de Zwolse keeper met een gevoelige boogbal die via de onderkant van de lat binnenviel.

De Alkmaarders reisden vol vertrouwen af naar Zwolle. Afgelopen weekend werd sc Heerenveen immers op een 9-1 nederlaag getrakteerd in Alkmaar. Waar de Ierse spits Troy Parrott toen met vier treffers de hoofdrol voor zich opeiste, is het een week later de beurt aan Sadiq - die tegen de Friezen eenmaal trefzeker was.

De wedstrijd in Zwolle was zes minuten onderweg toen Ruben van Bommel Sadiq een niet te missen kans op de openingstreffer bood. De zoon van Mark van Bommel zette laag voor vanaf de linkerflank, waarop de Ghanees met een hard en hoog schot overtuigend raakschoot: 0-1.

Vlak na rust was het dus opnieuw raak. David Møller Wolfe zag Sadiq vertrekken en verstuurde precies op het goede moment een dieptepass. Via een Zwols been belandde de bal voor de voeten van de aanvaller, die Schendelaar een aantal meter voor zijn doel zag staan. De boogbal die volgde was meer dan fraai.

😮‍💨 Een counter uit het boekje met Ibrahim Sadiq als eindstation: 0️⃣-1️⃣#pecaz — ESPN NL (@ESPNnl) September 20, 2024 😱 "ZO KAN HET OOK"



Wat een goal van Ibrahim Sadiq! Hij zet AZ op een 2-0 voorsprong 👏#pecaz — ESPN NL (@ESPNnl) September 20, 2024

