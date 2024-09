AZ-keeper Owusu-Oduro eerlijk over toenadering Ghana: 'Wat ik heb gezegd is...'

AZ-keeper gaat zaterdagavond voor de camera's van ESPN in op de toenadering die vanuit Ghana zou zijn gedaan naar zijn persoon. De doelman, die zich afgelopen interlandperiode met Jong Oranje kwalificeerde voor het Europees Kampioenschap van volgend jaar, is naar eigen zeggen 'niet bezig' met een mogelijke interlandcarrière voor het Afrikaanse land.

De keeper heeft Ghanese roots en zou in de toekomst dus ook voor dat land kunnen kiezen. Afgelopen donderdag kwam naar buiten dat er daadwerkelijk toenadering vanuit de voetbalbond van Ghana zou zijn gezocht richting de twintigjarige doelman, die zich sinds het vertrek van Mathew Ryan eerste keeper van AZ mag noemen.

Na de 9-1 monsterzege op sc Heerenveen verschijnt Owusu-Oduro voor de camera's van ESPN. Al snel wordt het gesprek op de belangstelling van The Black Stars gebracht. De verslaggever van dienst wil weten hoe 'serieus' het allemaal is en wat momenteel de status van de gesprekken is. "Ik weet alleen dat ze mijn agent hebben gebeld", reageert de keeper. "Wat ik heb gezegd is dat ik daar nu niet mee bezig ben. Ik focus me gewoon op mijn toekomst hier. Ik heb natuurlijk gespeeld voor Jong Oranje, we hebben ons gekwalificeerd voor het EK, dat is waar ik nu naar kijk. Verder: wat er in de toekomst gebeurt, gebeurt er. Nee, voorlopig geen Ghana-shirt maar een Oranje-shirt." En wat uiteindelijk de doorslag zal geven als Owusu-Oduro voor de keuze wordt gesteld? "Ik denk dat het gaat om gevoel. Maar dat is nu niet waar ik mee bezig ben, eerlijk gezegd."

Kwakman: 'Je kijkt toch ook naar het perspectief'

Het vraaggesprek wordt kort nabesproken in De Eretribune. "Moeilijk voor zo'n jongen", meent analist Kees Kwakman. "Vaak volgen die jongens hun hart en gevoel, maar je kijkt toch ook naar het perspectief wat je hebt bij Nederland." Bart Verbruggen, slechts twee jaar ouder dan Owusu-Oduro, mag zich sinds dit jaar eerste doelman van het 'grote' Oranje noemen. Toch is het nog veel te vroeg voor de AZ-goalie om daar conclusies aan te verbinden, meent Kwakman: " Die jongen moet daar nu nog niet mee bezig zijn, gewoon lekker keepen", besluit de Volendammer.

