Schokkend voetbalboek onder vuur: Finn Berk krijgt geen steun van oud-ploeggenoten

Het boek ‘Voetbaldroom’ van oud-AZ-speler Finn Berk (24) heeft geresulteerd tot veel reacties binnen de voetbalwereld. In het boek laat de voormalig voetballer geen spaan heel van de Alkmaarse jeugdopleiding, die hij onder meer een ‘strafkamp’ noemt. Oud-AZ’ers herkennen zich totaal niet in het door Berk geschetste beeld, blijkt uit rondgang van NH Sport.

Berk vertelde dat er ‘dag in, dag uit’ werd ‘gepest en geplaagd’ in de jeugdopleiding van AZ. Een dertienjarige jeugdspeler zou door zijn trainer uit de douche zijn gehaald, waarna de trainer de handdoek voor zijn geslachtsdeel zou hebben weggehaald. De jeugdspeler, een ploeggenoot van Berk, moest vervolgens ‘een minuut lang’ naakt een vrouwelijke fysiotherapeut (van ’22 of 23 jaar’) aankijken.

NH Sport sprak met oud-spelers en medewerkers van AZ en kwam tot de conclusie dat de verhalen van Berk niet overeenkomen met de realiteit. “Dat heb ik als overwegend positief ervaren. Tuurlijk ging niet alles goed, maar dat gebeurt overal. Ook buiten de voetballerij om. Alleen ga je daar geen boek over schrijven”, reageert de een.

In het woord ‘strafkamp’ herkent geen enkele oud-speler zich. Koen Stam, voormalig jeugdtrainer van AZ, krijgt de volle laag in het boek. Hij wordt door Berk omschreven als ‘de grootste pestkop’. “Wat Finn hierover zegt, gaat echt veel te ver. Door dit soort uitspraken maak je iemand zijn carrière kapot. Dat vind ik echt niet oké”, reageert een oud-AZ’er.

De woorden ‘rancune’ en ‘frustratie’ zijn veelgehoorde argumenten bij de oud-jeugdspelers en medewerkers. “Schei uit, om AZ als strafkamp te omschrijven”, luidt een reactie. “Op één persoon na keurt iedereen het boek van Berk af. Zo vallen de termen 'moddergooien' en 'respectloos'”, schrijft NH Sport.

