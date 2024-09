Bizar: AZ dient spelerslijst met 64 namen in voor Europa League

AZ-trainer Maarten Martens heeft geen gebrek aan spelers tijdens de Europa League. Op de website van de UEFA is te zien dat de huidige nummer twee van de Eredivisie een spelerslijst met maar liefst 64 namen heeft ingediend. De spelerslijst herbergt onder meer tien doelmannen.

Iedere deelnemende club aan de Champions League, Europa League of Conference League mag 25 spelers inschrijven op de zogenaamde A-lijst. Voor de B-lijst (spelers geboren na 1 januari en die sinds hun vijftiende minimaal twee jaar achter elkaar voor de club hebben gespeeld) mogen onbeperkt spelers worden ingeschreven. Daar heeft AZ dan ook gretig gebruik van gemaakt. De Alkmaarders hebben 39 talenten ingeschreven.

Er staan dus tien keeper op de spelerslijst van AZ, daarvan staan er drie op de A-lijst: Jeroen Zoet, Hobie Verhulst en Sam Verhulst. Eerste doelman Rome-Jayden Owusu-Oduro staat op de B-lijst, evenals Daniël Deen, Arouna Kabba, Tristan Kuijsten, Koen Schilder, Jur Schipper en Kiyani Zeggen. Daarnaast prijken er achttien verdedigers, negentien middenvelders en zeventien aanvallers op de spelerslijst van de Alkmaarders.

Twee verrassingen op A-lijst AZ

Op de A-lijst van AZ zijn ook twee verrassingen aan te treffen. Zo hebben Kevin Toppenberg en Sem van Duijn, allebei spelers van Jong AZ, ook een plek in de Europese selectie van AZ. Laatstgenoemde was afgelopen seizoen nog de bekerheld Quick Boys. Door zijn twee treffers werd De Graafschap in de tweede ronde verslagen. Bovendien zorgde zijn treffer in de achtste finale tegen zijn huidige werkgever voor strafschoppen, die door AZ werd gewonnen. Bekijk de volledige spelerslijst van AZ op de website van de UEFA.

AZ opent Europa League thuis tegen IF Elfsborg

AZ start de Europa League op 25 september met een thuiswedstrijd tegen IF Elfsborg. Vervolgens speelt de ploeg van Martens achtereenvolgens tegen Athletic Bilbao (uit), Tottenham (uit), Fenerbahçe (thuis), Galatasaray (thuis), Ludogorets (uit), AS Roma (thuis) en Ferencváros (uit).

