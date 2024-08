Noodklok geluid: 'Niveau Eredivisie gaat alleen maar achteruit'

Jeroen Grueter ziet het niveau van de Eredivisie alleen maar achteruitgaan, zo vertelt hij bij de NOS Voetbalpodcast. Volgens de commentator is het verschil tussen deelnemende teams bovendien enorm.

Spelers die naar de Eredivisie komen, zullen moeten denken: is dat de springplank om daarna in de Premier League of de Primera Division (nu LaLiga, red.) terecht te komen?", steekt Grueter van wal. "Dat is het eigenlijk wel, natuurlijk", countert Arno Vermeulen. Grueter beargumenteert vervolgens: "Dat is het nóg wel. Maar als ik naar het algehele niveau van de Eredivisie kijk, en dat heb ik wel vaker aangegeven, dat niveau is tanende natuurlijk. In de top hebben we een aantal goede clubs, die tegen elkaar best een aardig niveau weten te halen. Maar als dit weekend PSV tegen Almere City en vorige week tegen RKC zagen, PEC Zwolle tegen Feyenoord... Dat verschil is zo ontzettend groot. Ik vind dat we algemeen genomen een veel lager niveau halen dan de voorgaande jaren."

Jeroen Elshoff sluit zich niet aan bij de woorden van zijn collega. "Ik denk dat we deze discussie voortdurend voeren. Bovendien, als je naar Feyenoord gaat, zet je jezelf in de etalage met wat je in Europa laat zien. Ze hebben de finale gehaald, zich geprofileerd in de Champions League. Ik denk dat je meer naar de club kijkt, waar je naartoe gaat. Je kunt wel zeggen, Almere of PEC, maar als Pavlidis zoveel doelpunten maakt, kijkt Benfica echt niet tegen wie hij ze gescoord heeft."

