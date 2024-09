AZ vernedert Van Persie en Heerenveen met 9-1 (!), ontketende Parrott plots gedeeld Eredivisietopscorer

AZ heeft zaterdagavond een monsterzege geboekt op het sc Heerenveen van Robin Van Persie, dat in het AFAS Stadion met maar liefst 9-1 klop kreeg. , de Ierse spits die de zware taak heeft om Vangelis Pavlidis te doen vergeten maar zijn kruit in de eerste vier competitieduels drooghield, was met vier treffers de grote man aan Alkmaarse zijde en vindt zichzelf plotseling terug als gedeeld topscorer van de Eredivisie.

Parrot maakte als bankzitter bij Ierland het afgelopen EK mee. Vorig seizoen huurde Excelsior de aanvaller van Tottenham Hotspur, dat hem afgelopen zomer aan AZ verkocht. In Alkmaar moet de schutter zijn illustere voorganger Pavlidis - die naar Benfica trok - doen vergeten. De Griek was vorig seizoen met een hattrick hoogstpersoonlijk voor de 3-0 thuiszege op SC Heerenveen. Na vier treffers van Parrott tegen de arme Friezen wordt de naam van Pavlidis vermoedelijk voorlopig niet meer zoveel uitgesproken in Alkmaar.

Het werd in zaterdagavond een bijzonder vermakelijk duel. SC Heerenveen zocht direct de aanval, maar kwam al snel op een 1-0 achterstand door een schot van Sven Mijnans die via de binnenkant van de paal raak schoot. De bezoekers kwamen na een rake kopbal van Luuk Brouwers op gelijke hoogte. Het betekende de eerste tegentreffer dit seizoen voor AZ. De thuisclub herpakte zich snel en op aangeven van Ibrahim Sadiq opende Troy Parrott zijn doelpunten account. Het spel van SC Heerenveen is heel aanvallend en daarmee leuk om naar te kijken. Als de ploeg van Robin van Persie balverlies lijdt is het wel heel kwetsbaar. Zeker als de tegenstander over snelle vleugelflitsers zoals AZ met Ruben van Bommel en Ibrahim Sadiq beschikt. Via de omschakeling en de connectie Sadiq-Parrot kreeg AZ nog een goede kans. Toch had het voor de pauze weer gelijk kunnen staan. Ilias Sebaoui had echter pech met een schot tegen de lat. AZ-doelman Rome Owusu-Oduro had daarvoor met een prima reflex de koppende Ion Nicolaescu van scoren gehouden. De doelman kwam deze week al uit voor Jong Oranje en heeft de Ghanese voetbalbond achter zich aan, die de jongeling willen overreden om voor de The Black Stars uit te gaan komen.

LEES OOK: Historische avond: dit zijn de grootste zeges van AZ en de grootste nederlagen van Heerenveen ooit

Na de pauze ging het bijzonder hard. Binnen iets meer dan tien minuten stond het door drie treffers van Parrott al 5-1. Het thuispubliek sloot de topscorer definitief in de armen. In het AFAS Stadion galmde ‘Parrott on fire’ minutenlang hartstochtelijk van de tribune. De Ier liet ook nog een behoorlijke kans onbenut iets wat ook Mijnans overkwam. Sadiq prikte vlak voor zijn wissel en na twee assists wel raak en tekende zo voor de 6-1. Samen met Parrott mocht de buitenspeler even later naar de kant. Invaller Mexx Meerdink liet zich met de 7-1 meteen gelden. Ook invaller Kristijan Belic liet zich bejubelen nadat hij de 8-1 binnenkopte.

Het arme SC Heerenveen wist zich in de tweede helft geen raad. Van Persie voorspelde voor dit seizoen al dat zijn ploeg wel eens tegen een zeperd zou kunnen aanlopen. Dit had de topscorer aller tijden van het Nederlands elftal echter ook niet kunnen bevroeden. Zijn ploeg krijgt volgende week in de derby van het Noorden tegen FC Groningen een uitgelezen kans op revanche. Maar eerst wacht komende dinsdag nog de zware uitbeurt bij FC Twente.

