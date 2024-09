Historische avond: dit zijn de grootste zeges van AZ en de grootste nederlagen van Heerenveen ooit

AZ heeft zaterdagavond de grootste competitiezege uit de clubgeschiedenis geboekt. De ploeg van Maarten Martens vernederde sc Heerenveen compleet: 9-1. Voor het eerst won AZ een Eredivisie-wedstrijd met acht doelpunten verschil.

Het oude record dateerde van 1977, toen AZ met 2-9 won van FC Amsterdam. De Alkmaarders boekten verder nog driemaal een 8-1 overwinning en wonnen drie keer met 7-0 of 0-7.

Voor sc Heerenveen betekent het de grootste competitienederlaag uit de clubhistorie. Het oude record heeft maar kort in de boeken gestaan: in april van dit jaar verloren de Friezen in eigen huis met 0-8 van PSV.

Grootste competitiezeges AZ

Datum Wedstrijd Uitslag 14 september 2024 AZ – sc Heerenveen 9-1 21 augustus 1977 FC Amsterdam – AZ 2-9 19 augustus 2006 AZ - NAC Breda 8-1 11 november 1978 AZ – SC NEC 8-1 30 augustus 1978 AZ – FC VVV 8-1

Grootste competitienederlagen sc Heerenveen

Datum Wedstrijd Uitslag 14 september 2024 AZ – sc Heerenveen 9-1 25 april 2024 sc Heerenveen – PSV 0-8 21 mei 1950 SC Limburgia – sc Heerenveen 7-0 11 november 1956 VV Leeuwarden – sc Heerenveen 8-2

