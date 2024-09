Van Persie komt met opvallende reactie en krijgt applaus van ESPN

Robin van Persie zit niet bij de pakken neer na de 9-1 nederlaag van sc Heerenveen tegen AZ. De nieuwe trainer is niet van plan om zijn speelstijl te veranderen. Sterker nog: Van Persie vertelt aan ESPN dat hij trots is op zijn ploeg. In de studio van ESPN wordt na het interview geklapt voor de voormalig topaanvaller.

Heerenveen speelde in Alkmaar een vrij goede eerste helft, maar stortte na de rust als een kaartenhuis in elkaar. De Friezen oogden erg kwetsbaar – wellicht doordat het aanvallende spel niet uitpakte zoals gehoopt – maar volgden volgens Van Persie zo goed mogelijk de instructies die vooraf zijn gegeven. Van Persie slaat een opvallende toon aan in het interview. Hij relativeerde de ernst van de grootste nederlaag uit de clubhistorie: volgens hem is het ‘niet meer’ dan een nederlaag.

Artikel gaat verder onder video

“Het is pittig. Maar goed, we hebben een wedstrijd verloren. We hadden vandaag drie punten kunnen winnen en dat is niet gelukt”, vat Van Persie samen. “Natuurlijk is de uitslag groot en dat is vervelend. Maar uiteindelijk, en dat heb ik ook tegen die jongens gezegd, ben ik trots op die gasten. Ze proberen zo goed mogelijk uit te voeren wat ik van ze vraag. Er komen vandaag een aantal leermomenten uit. Die gaan we bekijken. Dinsdag gaan we er weer vol gas tegenaan”, blikt hij alvast vooruit op de komende uitwedstrijd tegen FC Twente.

LEES OOK: Dit zijn de grootste zeges van AZ en de grootste nederlagen van Heerenveen ooit

Volgens Van Persie zat het in de eerste helft niet mee. “We hadden gelijk moeten staan, vind ik. Zeker in de laatste fase van de eerste helft spelen we prima voetbal en komen we tot een aantal goede kansen. Dan is het jammer dat je met 2-1 gaat rusten. We deden het hartstikke goed. Dan is het zaak dat je de tweede helft goed en scherp begint, ook als het even tegenzit. Die derde, vierde en vijfde goal vielen heel kort achter elkaar. Dan moet je de dingen blijven doen die je ook in de eerste helft deed. Daar gaan we van leren. Dit was voor AZ als olie op het vuur: zij roken hun kans.”

Van Persie wilde ploeg niet omgooien

Van Persie krijgt de vraag of hij heeft overwogen om gedurende de wedstrijd verdedigend te wisselen om een ‘trauma’ te voorkomen. “Nou ja, ik heb geen trauma en de jongens ook niet. Ik heb de spelers verteld dat ze in hun carrière wat hobbels zullen tegenkomen. Vraag maar eens aan de beste spelers ter wereld of alles altijd goed is gegaan. Dit is een grote hobbel, maar hier gaan wij weer van leren. We gaan kijken naar op welke momenten we doordekken, bijvoorbeeld in het druk zetten, maar ook naar de opbouwmomenten. Je verliest een wedstrijd, dat is vervelend, maar meer is het niet.”

“Ik geloof er niet in om tijdens de wedstrijd alles om te gooien om een zogenaamd trauma, dat andere mensen ongetwijfeld willen aanpraten, te voorkomen. Ik geloof in onze manier van werken en onze visie. De jongens geven al drie maanden lang alles wat ze hebben. Meer kan ik niet vragen. Dat je dan tijdens het seizoen tegen een zeperd aanloopt, had ik wel verwacht”, legt Van Persie uit.

LEES OOK: Robin van Persie geeft eerlijke mening over Brian Brobbey tegen Duitsland

Verslaggever Cristian Willaert van ESPN laat blijken verrast te zijn dat Van Persie zijn spelers heeft verteld trots op ze te zijn. “Ik denk dat weinig mensen dat verwacht hadden.” Van Persie reageert: “Ik weet hoe het werkt. Ik heb ook weleens 8-2 verloren van Manchester United. Dat is niet leuk, maar het hoort bij het voetballer zijn en bij ieders reis om de beste versie van zichzelf te worden. Dat is een weg van vallen en opstaan. Dit soort momenten moet je ownen als een kerel. Ook richting de media, familie, vrienden… De voetbalwereld kan best wel een harde wereld zijn. Best veel mensen, of ze het nou toegeven of niet, vinden het leuk als het slecht gaat. Dat moet je ownen. Deze situatie moeten we ownen. Dinsdag hebben we weer een wedstrijd en gaan we weer. Je moet een kerel zijn als het tegenzit. Het is makkelijk om blij te zijn en een muziekje op te zetten als je wint, maar het gaat mij erom dat je juist in deze situaties met je borst vooruit staat. We blijven onszelf en blijven op onze eigen manier spelen, om onze manier van spelen te verbeteren. Dat is waarin ik geloof en waar de jongens in geloven. Ik ben er zeker van dat de jongens dinsdag vol goede moed op het veld staan.”

Van Persie krijgt applaus in studio

De reactie van Van Persie oogst applaus van ESPN-presentator Jan Joost van Gangelen en vervolgens van het publiek in de studio. “Mooi”, vindt ook Aletha Leidelmeijer. “Dit komt wel aan bij de gasten in de kleedkamer.” Mario Been reageert: “Het is fijn als je zo’n grootheid voor de groep hebt staan, die dit verkondigt in de kleedkamer. Als je daarachter staat, en dit jouw filosofie is, is dat alleen maar geweldig. Van Persie is een enorm boegbeeld. Als je uitstraalt dat je voor de groep staat, en doorgaat met het proces, heb ik er enorm veel bewondering voor hoe hij dit aan ons uitlegt.”

Klik op de tekst van de tweet (niet op het screenshot) om de video te bekijken via X.