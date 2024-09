Robin van Persie geeft eerlijke mening over Brian Brobbey tegen Duitsland

Robin van Persie heeft genoten van de manier waarop de spitspositie bij het Nederlands elftal heeft ingevuld tegen Duitsland. De nieuwbakken trainer van sc Heerenveen is van mening dat de Ajax-spits een goede indruk maakte in het Nations League-duel.

Brobbey vertolkte in de wedstrijd tegen Duitsland een belangrijke rol en had een aandeel bij de openingstreffer van Tijjani Reijnders en gaf een assist op de 2-2 Dumfries. “Ik vond Brobbey erg sterk spelen. Hij laat zien dat je als spits niet per se hoeft te scoren. Je kunt alsnog heel belangrijk zijn in het spel", aldus Van Persie tegenover de NOS.

Na afloop van de wedstrijd werd Brobbey ook bedolven onder de complimenten door Pierre van Hooijdonk van en Rafael van der Vaart. Zo noemde Van Hooijdonk de Ajax-spits een Hulk die ontzettend belangrijk is voor het elftal. Van der Vaart sprak zelfs over de beste wedstrijd ooit van Brobbey. “Zonder te scoren. Dat vind ik ook altijd wel lekker als een spits niet scoort, en dat klinkt een beetje gek, maar toch enorm goed is.”

In de ogen van Van Persie, die met vijftig doelpunten nog altijd de topscorer aller tijden van het Nederlands elftal is, ging Brobbey goed met de druk om. De roep om Joshua Zirkzee was namelijk aanwezig bij velen, mede omdat de Manchester United-spits een uitstekende indruk maakte tegen Bosnië en Herzegovina. “Vooraf zeiden mensen dat het moeilijk zou worden, maar als je zo speelt is dat een mooi perspectief”, stelt van Persie.

Van Persie ook te spreken over de rest van het Nederlands elftal.

Naast Brobbey heeft Van Persie ook positieve woorden over de rest van het Nederlands elftal. “Ik vond het een hartstikke leuke wedstrijd, leuk om naar te kijken, erg dynamisch”, besluit Van Persie.

