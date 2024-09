Tijdens Nederland - Duitsland wordt massaal getweet over Memphis Depay

Het Nederlands elftal is 'bevrijd van ', zo schrijven diverse Oranje-fans dinsdagavond op X. De optredens tegen Bosnië en Herzegovina (5-2 zege) en tegen Duitsland (dinsdag begonnen om 20.45 uur) zorgen voor veel optimisme.

Depay is niet geselecteerd voor deze interlandperiode omdat hij geen club had; dinsdag verbond hij zich officieel aan Corinthians. Toch lijken veel fans hem liever niet meer terug te zien in het shirt van het Nederlands elftal.

Zaterdag nam Joshua Zirkzee de spitspositie in tegen Bosnië en Herzegovina. Hij was goed voor een doelpunt en een assist. Dinsdagavond speelt Brian Brobbey, die in de tweede minuut een belangrijke rol speelde hij de 1-0 van Tijjani Reijnders.

