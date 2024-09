Jan Joost van Gangelen slaat Ronald Koeman om de oren met oude uitspraak

Jan Joost van Gangelen heeft Ronald Koeman dinsdagavond voorafgaand aan het Nations League-duel van het Nederlands elftal met Duitsland (aftrap 20.45 uur) om de oren geslagen met een oude uitspraak van de bondscoach.

Koeman zei een jaar geleden niet bij voorbaat uit te sluiten een speler uit de competitie van Saudi-Arabië op te roepen voor Oranje. Aanleiding was de transfer van Georginio Wijnaldum van Paris Saint-Germain naar Al-Ettifaq destijds. "Marcelo Brozovic, Aleksandar Mitrovic en Cristiano Ronaldo spelen daar ook en komen volgens mij ook nog voor hun nationale team uit. Dus ik zeg niet bij voorbaat dat Saudi-Arabië een competitie is waar ik geen spelers van oproep. Totaal niet. Maar Wijnaldum heeft natuurlijk lange tijd niet gespeeld. Hij moet gaan spelen. Dan zien we het wel”, leest Van Gangelen de uitspraken van Koeman van een jaar geleden dinsdag hardop voor bij ESPN.

Koeman veroorzaakte vorige week ophef op een persconferentie, door te zeggen dat het boek voor Oranje wat hem betreft gesloten is voor Steven Bergwijn. De vleugelaanvaller maakte op de slotdag van de zomerse transferperiode de overstap van Ajax naar Al-Ittihad en dat was volgens de bondscoach geen sportieve stap. Bergwijn was op zijn beurt niet gediend van de uitspraken van Koeman en toonde zich vrijdag in een interview uiterst kritisch op de bondscoach. Bergwijn liet weten klaar te zijn met Koeman en niet meer in actie te willen komen onder de huidige bondscoach. Daarnaast trok hij de geloofwaardigheid van Koeman in twijfel.

Hans Kraay junior denkt dat Koeman spijt heeft van de wijze waarop hij reageerde op de transfer van Bergwijn naar Al-Ittihad. “Ik denk als Koeman het opnieuw zou mogen doen, hij Bergwijn drie dagen na zijn transfer zou hebben opgebeld en had gezegd: Stevie, gefeliciteerd met je financiële toptransfer. Voorlopig selecteer ik je niet, maar als je de ballen uit alle hoeken en standen erin schiet, dan kom ik weer bij je terug. Ik denk dat als Koeman het opnieuw had mogen doen, hij het zo had gedaan”, stelt de analist.

