Ruud Gullit: ‘Hij is gepikeerd, hij had meer credits verwacht van Ronald Koeman’

Ruud Gullit vindt het voorbarig dat bondscoach Ronald Koeman reeds heeft aangekondigd dat na zijn transfer van Ajax naar het Saudische Al-Ittihad niet meer hoeft te rekenen op een uitnodiging voor het Nederlands elftal.

Koeman zei vorige week op een persconferentie dat het boek voor Oranje wat hem betreft gesloten is voor Bergwijn. De vleugelaanvaller maakte op de slotdag van de zomerse transferperiode de overstap van Ajax naar Al-Ittihad en dat was volgens de bondscoach geen sportieve stap.

“Wat nou als Bergwijn opeens heel goed gaat spelen?”, vraagt Gullit zich maandagavond af in het televisieprogramma Rondo van Ziggo Sport. “Kanté en Cristiano Ronaldo spelen ook in Saudi-Arabië, maar die spelen ook nog in het nationale elftal. Wat nou als Bergwijn straks heel goed gaat spelen? Is hij dan niet meer goed genoeg voor het Nederlands elftal? Ik vind het te voorbarig van Koeman”, zegt de analist.

Bergwijn was niet gediend van de uitspraken van Koeman en toonde zich vrijdag in een interview uiterst kritisch op de bondscoach. Bergwijn liet weten klaar te zijn met Koeman en niet meer in actie te willen komen onder de huidige bondscoach. Daarnaast trok hij de geloofwaardigheid van Koeman in twijfel.

Gullit kan zich de boosheid bij Bergwijn wel voorstellen. “Als je zo lang bij het Nederlands elftal hebt gespeeld, dan had je het toch anders willen horen. Iets galanter. En ik denk dat Koeman er ook wel een beetje spijt van heeft. Dat heeft hij ook aangegeven. Ik denk dat Bergwijn gepikeerd was. Hij had gedacht en gehoopt dat het iets meer credits zou krijgen.”

