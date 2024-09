Oranje-international bedolven onder de complimenten: ‘Zijn beste wedstrijd ooit’

Pierre van Hooijdonk en Rafael van der Vaart zijn vol lof over . De Ajax-spits kreeg van bondscoach Ronald Koeman de kans om zich te laten zien tegen Duitsland. Dat deed Brobbey met verve, want hij was bij beide Nederlandse treffers in het 2-2 gelijke spel tegen de Duitsers betrokken.

Vooral het fysiek van de spits viel op bij de analisten. “Dit is Brobbey op zijn allerbest. Hier valt niet tegen te verdedigen. Dan kan je nog zo sterk zijn, hij is altijd net een beetje sterker”, is Van Hooijdonk bij de NOS lovend over de spits. “Ik zag zelfs momenten waarbij ik dacht: dit is onze spits”, reageert Van der Vaart. “We hadden het over Zirkzee, dat is geweldig en hij heeft alles, maar Brobbey is zo verschrikkelijk sterk. We hadden wat momenten waarbij hij werd aangespeeld en Tah kwam er gewoon niet aan te pas.”

Volgens Van Hooijdonk is het ‘zo ontzettend vervelend’ om tegen een fysiek sterke spits te spelen. “Noem hem even onze Nederlandse Lukaku. Elk duel, je wil erin klappen maar je wordt toch elke keer weer simpel ondersteboven gebeukt. Het is een Hulk”, beseft Van Hooijdonk, die beseft dat het ook draait om wat hij vervolgens met de bal doet. “Het allermoeilijkste is onder druk die bal proberen vast te houden. Dat is echt ontzettend moeilijk, en dat deed hij vandaag echt fantastisch.”

“Van daaruit was het vervolg ook nog goed. Hij houdt de bal even een paar seconden vast, het elftal kan ademhalen, je kan een diepe loopactie gaan maken en vervolgens speelt hij gewoon naar de juiste kleur. Dat is niet heel erg onbelangrijk in het voetbal als je zo’n pion dan daar hebt staan”, beseft Van Hooijdonk.

Van der Vaart vervolgt lofzang over Brobbey

Van der Vaart vond Brobbey op basis van de wedstrijd niet alleen dé Oranje-spits, maar genoot ook volop van hem. “Ik vond dit de beste wedstrijd die ik ooit van hem gezien heb”, stelt hij. “Zonder te scoren. Dat vind ik ook altijd wel lekker als een spits niet scoort, en dat klinkt een beetje gek, maar toch enorm goed is.”

Verbeterpunten voor Brobbey

Toch zien Van der Vaart en Van Hooijdonk wel een verbeterpunt bij Brobbey en dat is het afronden van kansen. “Dit is een valkuil”, erkent Van der Vaart, waarna Van Hooijdonk zich daarbij aansluit. “Dit is mijn enige puntje van kritiek. Het is in de afwerking vaak nog iets te wild. Hij doet heel veel, zo niet alles, op kracht en daarin moet hij gewoon leren om even twee seconden adem te halen en binnenkantje voet. Iets rustiger in de afwerking. Maar vandaag was hij voor het elftal, met name ook voor het elftal, ontzettend belangrijk.”

Brobbey past beter tegen Duitsland

Concurrent Joshua Zirkzee speelde tegen Bosnië en Herzegovina een sterke wedstrijd, maar voorafgaand aan dat duel liet Koeman al weten dat Brobbey zou gaan spelen tegen Duitsland. “Wij hebben gezegd: Koeman waarom houd je niet vast aan Zirkzee?”, aldus Van Hooijdonk. “Toen kwam Koeman er mee dat hij Brobbey beter vond passen dan Zirkzee tegen Duitsland, omdat Nederland meer terug moet. Eigenlijk is dat precies zo uitgekomen. Je hebt hem echt wel een aantal keren in de diepte kunnen wegsturen en was hij aanspeelbaar, waardoor je als elftal adem hebt gekregen.”

