Nederland en Duitsland vermaken de Johan Cruijff ArenA en spelen gelijk

Het Nederlands elftal heeft dinsdagavond gelijkgespeeld tegen Duitsland. Na een flitsende start waarin Oranje snel op voorsprong kwam bogen de Duitsers de achterstand nog voor rust om, waarna Nederland na rust weer gelijk maakte: 2-2. Voor Nederland waren Tijjani Reijnders en Denzel Dumfries trefzeker. Jan Paul van Hecke maakte na rust zijn debuut als vervanger van Matthijs de Ligt. Smet op de wedstrijd was de op het oog ernstige blessure van Nathan Aké, die vlak voor rust het veld per brancard moest verlaten.

Bij Oranje mocht, zoals vooraf al gecommuniceerd door de bondscoach, Brian Brobbey in de punt van de aanval starten ten koste van Joshua Zirkzee. Dat was meteen de enige wijziging in het elftal, de rest van de opstelling was exact hetzelfde als in de gewonnen wedstrijd tegen Bosnië-Herzegovina (5-2). Dat betekende dat de kwetsbaar ogende De Ligt ook weer aan de aftrap stond. Duitsland speelde met de drie smaakmakers en nummers tien Florian Wirtz, Jamal Musiala en Kai Havertz achter spits Deniz Undav van VfB Stuttgart. Hij verving de geblesseerde Niclas Füllkrug.

Oranje kende een droomstart in de Arena. In de tweede minuut speelde keeper Bart Verbruggen een lange bal op Brobbey, die de bal met zijn borst liet vallen op Ryan Gravenberch. De middenvelder zetten met een bekeken steekbal de diepgaande Reijnders alleen voor de keeper. De middenvelder bleef koel en schoof de bal kalm onder keeper Marc-André Ter Stegen door: 1-0. In de veertiende minuut had Nederland de voorsprong moeten verdubbelen, maar Denzel Dumfries kopte van dichtbij en volledig vrij staand een vrije trap van Xavi Simons rakelings naast.

In de 39e minuut kwam Duitsland op gelijke hoogte na een fout van De Ligt. De verdediger van Manchester United wilde de bal op Xavi Simons spelen, maar zijn pass werd onderschept waardoor Wirtz alleen op Verbruggen af kon. De doelman keerde de inzet met zijn borst, maar was kansloos op de rebound van Undav, die zijn eerste interlanddoelpunt maakte: 1-1. Op slag van rust kwam Duitsland zelfs op voorsprong, toen David Raum de bal voor het doel op Havertz probeerde terug te leggen. De aanvaller schampte de bal slechts, maar dat was precies genoeg om Joshua Kimmich de kans te geven de bal in het lege doel te schuiven: 1-2. Dat was de tweede domper in een paar minuten, want vlak daarvoor moest Aké het veld verlaten met een blessure die hij op liep in een sprintduel.

LEES OOK: Oranje-international verlaat in tranen het veld: 'Het is echt behoorlijk mis'

In de rust greep Ronald Koeman in door De Ligt te vervangen door Jan Paul van Hecke. Nederland kwam sterk uit de kleedkamer en bekroonde de goede start in de 50e minuut met een doelpunt. Xavi Simons vond Brobbey met een steekpass in het strafschopgebied, de aanvaller van Ajax draaide knap weg bij Nico Schlotterbeck en gaf de bal hard en laag voor op de meegelopen Dumfries die de bal in het lege doel werkte: 2-2. Daarna kreeg Havertz nog een enorme kans, maar zijn inzet van dichtbij ging over. In het vervolg hielden beide teams elkaar in evenwicht en nam de scherpte af. Daardoor bleef het bij 2-2 in Amsterdam na een boeiend en bij vlagen heerlijk voetbalgevecht. Door het gelijkspel blijft Duitsland op doelsaldo koploper in de groep met vier punten, net zoveel als Nederland. De eerstvolgende wedstrijd voor Oranje is op zeven oktober, in en tegen Hongarije. Duitsland neemt het dan op tegen Bosnië-Herzegovina.

