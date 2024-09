Eén man ontsteekt na Nederland - Duitsland in woede op het veld

Het laatste woord over de wedstrijd Nederland – Duitsland (2-2) is nog niet gezegd. Na het laatste fluitsignaal bleken de Duitsers woedend op scheidsrechter Davide Massa, met bondscoach Julian Nagelsmann voorop.

Nagelsmann gaf snel een handje aan collega Ronald Koeman, maar riep vrijwel meteen daarna iets, ogenschijnlijk richting de vierde man. Ondertussen verzamelden zes Duitse spelers zich om Massa heen. Zij vonden dat de wedstrijd te vroeg werd afgefloten, omdat Duitsland in de aanval was. Op dat moment waren er 3 minuten en 10 seconden gespeeld; Massa had (minstens) 3 minuten blessuretijd bij het duel opgeteld.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Oranje-international verlaat in tranen het veld: 'Het is echt behoorlijk mis'

“Nagelsmann is woest!”, zag commentator Jeroen Elshoff. “We zullen straks wel horen wat er allemaal de hand is. Duitsland is zwaar geïrriteerd over een aantal beslissingen. Ze zijn het totáál niet eens met Davide Massa, onder meer omdat ze vinden dat ze aan het eind nog even hadden mogen doorvoetballen. Maar dit is een opeenstapeling aan irritaties, de hele avond al.”

LEES OOK: Weghorst staat op van reservebank en is niet gediend van Duitsers

© NOS

© NOS

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Oranje-supporters boos: één basisspeler zingt Wilhelmus niet mee

Yves Berendse zong het volkslied bij Nederland - Duitsland, maar niet alle Oranje-spelers zongen mee.