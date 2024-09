Weghorst staat op van reservebank en is niet gediend van Duitsers

Het ging er in de tweede helft van de wedstrijd tussen Nederland en Duitsland niet vriendelijk aan toe langs de zijlijn. Vanaf de Duitse bank werd het een en ander geroepen naar de Nederlandse, merkte commentator Jeroen Elshoff op.

“Er is wat irritatie. Kijk daar, Sandro Wagner, de assistent van Julian Nagelsmann, roept het een en ander naar de Nederlandse bank. Dat zijn geen vriendelijke gesprekken”, zei Elshoff na zeventig minuten. Op de televisiebeelden was te zien dat Wout Weghorst zich nadrukkelijk met de situatie bemoeide. Hij was op dat moment nog wisselspeler, maar viel later in de tweede helft wel in.

De onenigheid ontstond na een tackle van Emre Can op Brian Brobbey, waar niet voor werd gefloten door arbiter Davide Massa. Nadat Can de bal weggetrapt voor de voeten van Brobbey, hief hij zijn been omhoog en raakte hij de Nederlandse spits.

Duitsland hield het balbezit en viel aan, maar schoot de bal buiten de lijnen nadat de aanval was mislukt. Brobbey was daarna woedend. “Het stoom komt uit de oren van Brian Brobbey”, aldus Elshoff. Er ontstond op het veld een opstootje tussen de spelers en aan de zijlijn gebeurde dus hetzelfde met de wisselspelers en assistenten.

