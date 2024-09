Grijnzende Slot leest Engelse media de les: 'Ik weet niet of je het weet, maar in Nederland...'

Een grijnzende Arne Slot heeft de Engelse media een lesje gelezen over het voetbal in Nederland. De trainer van Liverpool kreeg op een persconferentie de vraag of hij al gewend is geraakt aan het drukke speelschema dat hij met zijn nieuwe werkgever voor zijn kiezen krijgt.

De steeds voller rakende speelkalender is een hot item op het moment. Manchester City-speler Rodri, die geldt als een belangrijke kandidaat voor het winnen van de Ballon d'Or, zei eerder deze week zelfs dat een staking van spelers 'nabij' is, uit ongenoegen over de grote hoeveelheid wedstrijden die gedurende het seizoen moet worden afgewerkt. Barcelona-verdediger Jules Koundé sloot zich een dag later aan bij de woorden van de Spanjaard.

"Ben je al gewend geraakt aan het Engelse schema sinds je hier bent, vergeleken met wat je vroeger gewend was?", wil een journalist op het persmoment van Slot weten. "Ik weet niet of je het weet, maar in Nederland hebben we ook een Eredivisie. Dus we spelen óók wedstrijden in het weekend en we spelen óók Champions League of Europa League, dus we spelen ook doordeweeks..." antwoordt de Nederlandse trainer grijnzend.

"Er is maar één verschil, en dat is komende week", vervolgt Slot. "Dan spelen we voor de League Cup", verwijst hij naar het tweede bekertoernooi in Engeland. Liverpool treedt komende woensdag in de derde ronde aan tegen West Ham United. "Dus tot nu heb ik niets anders gezien dan wat ik bij mijn vorige clubs heb gezien. De Premier League heeft vier wedstrijden meer dan de Eredivisie, plus we hebben dus de League Cup. Maar vanaf het begin van dit seizoen hebben we net zoveel wedstrijden gespeeld als mijn vorige club", verwijst Slot naar Feyenoord.

