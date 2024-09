Slot wuift suggestie over Gravenberch weg: ‘Dat is het makkelijkste om te zeggen’

Arne Slot is blij met de ontwikkeling van , zo laat hij weten op de persconferentie voorafgaand aan het duel met Nottingham Forest. Hoewel velen stellen dat het vertrouwen van de nieuwe trainer van Liverpool ervoor zorgt dat de middenvelder goed speelt, ziet Slot dat zelf niet zo.

“Hij is al zijn hele leven een middenvelder”, begint Slot over Gravenberch op de persconferentie. “Misschien dat hij nu wat dieper speelt dan eerst, maar dat is niet zo’n groot verschil.” Volgens de oefenmeester is het vooral het feit dat het team goed draait dat ervoor zorgt dat de Oranje-international zijn kwaliteiten laat zien.

Door zijn goede start van het seizoen mocht Gravenberch van bondscoach Ronald Koeman in de basis starten in de Nations League-duels met Duitsland en Bosnië en Herzegovina. Ook in die duels liet hij zien van grote waarde te zijn, wat Slot goed doet. “Hij speelde twee goede wedstrijden en greep zijn kans.” Daarnaast is de middenvelder volgens Slot enorm fit teruggekeerd van zijn interlandverplichtingen.

Slot wil niet spreken van vertrouwen

Wanneer Slot vervolgens de vraag krijgt of hij vertrouwen heeft in Gravenberch, geeft de oefenmeester aan dat hij vertrouwen heeft in zijn hele selectie. “Dat is het makkelijkste om te zeggen: je geeft hem vertrouwen, dus hij speelt goed. Als het zo makkelijk was, zou ik mijn vertrouwen naar iedere speler toegooien.” Volgens de oefenmeester is het vooral het harde werk op het trainingsveld dat Gravenberch goed laat spelen. “Daar zetten we alles op alles om hem op de beste manier voor te bereiden. Daar geloof ik meer in dan ‘vertrouwen'. Maar als hij vertrouwt op zijn teamgenoten en de speelstructuur, zal dat wel helpen.”

