Mossou: 'Slot straft dat keihard af, die zal hem daar nog wel op aanspreken in Liverpool'

Sjoerd Mossou verwacht dat trainer Arne Slot bij Liverpool een hartig woordje zal willen spreken met aanvaller . Die liet dinsdagavond in de wedstrijd tussen Nederland en Duitsland 'zijn' man op slag van rust lopen, waarna de speler van Bayern München geheel vrijstaand de 1-2 achter Oranje-doelman Bart Verbruggen kon schieten.

De eerste helft van het Nations Leagueduel tussen Nederland en Duitsland kende een veelbewogen slotfase. Die werd ingeleid door Matthijs de Ligt, die na 38 minuten spelen met een verkeerde inspeelpass aan de wieg stond van de 1-1 van Deniz Undav. Even later kreeg Oranje een tweede domper te verwerken toen Nathan Aké per brancard moest worden afgevoerd en noodgedwongen werd vervangen door Jurriën Timber. Daarmee was het nóg niet gedaan, want in blessuretijd dook Kimmich volledig vrij op voor Verbruggen en tekende hij voor de 1-2 ruststand in Duits voordeel.

"Je ziet dat Gakpo nog weinig heeft gespeeld bij Liverpool", meent host Etienne Verhoeff in de AD Voetbal podcast. "Hij is heel gevaarlijk voorin, ook op het EK en het WK topscorer geweest voor Oranje. Maar als hij echt mee terug moet verdedigen, dan zie je toch vaak dat hij dat lastiger vindt in dit soort wedstrijden", aldus Verhoeff. Mossou geeft zijn gesprekspartner gelijk: "Goed dat je dat aankaart, dat was bij de 1-2 heel duidelijk het geval. Het was zo: er kwam een crossbal op de linksback, David Raum. En je zág dat de andere back, Kimmich, er van de andere kant overheen knalde. In eerste instantie leek Gakpo dat wel in de gaten te hebben, hij sprintte mee. Maar halverwege die sprint dacht hij: 'Het zal wel goed zijn', of hij raakte hem kwijt. Toen was Kimmich volkomen vrij en kon hij scoren", schetst Mossou de situatie.

"In het moderne voetbal moet je dat aanvallers aanrekenen", vervolgt de AD-journalist. "Vroeger kon de linksbuiten nog weleens vrolijk blijven staan bij de zijlijn, met het kalk aan zijn schoenen, maar dat gaat écht niet meer. Nu ben je echt verantwoordelijk." Verhoeff stipt vervolgens aan dat Slot dat bij Liverpool ook van zijn buitenspelers eist en spreekt het vermoeden uit dat daarin weleens de oorzaak kan liggen voor het feit dat Gakpo (nog) geen basisplaats heeft veroverd onder de oud-trainer van Feyenoord. Mossou vindt dat geen gekke gedachte: "Ja, dit soort slaapmomentjes, dat kan niet. Kijk: de Alwetende van Overijssel straft dat keihard af. Daar zal hij hem nog wel op aanspreken als hij terugkomt in Liverpool, denk ik."

