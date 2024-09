Kraay junior ziet gevoelige Oranje-speler: 'Hij heeft heel veel warmte nodig'

heeft zijn uitstekende start van het seizoen feilloos door weten te zetten tijdens de interlandperiode met het Nederlands elftal. De middenvelder van Liverpool kon – zeker na het duel met Duitsland (2-2) – op gigantisch veel complimenten rekenen. Hans Kraay junior denkt te weten waarom Gravenberch de smaak ineens te pakken heeft.

De oud-Ajacied moest het afgelopen seizoen genoegen nemen met een plek op de reservebank bij Liverpool. Na de aanstelling van Arne Slot lijkt de Nederlander plots helemaal los. Kraay junior denkt dat de oud-Feyenoord-trainer veel impact op Gravenberch heeft. “Blijkbaar is hij een jongen die héél veel warmte nodig heeft”, begint de analist in de nabeschouwing van ESPN.

“Daar is hij niet de enige in, want er zijn heel veel voetballers die beter presteren met warmte van een coach, die bijvoorbeeld zijn arm een keer om hem heen legt”, gaat Kraay junior verder. “Gravenberch zegt dat hij onder Slot veel vaker en vroeger aan de bal is dan onder Jürgen Klopp. Onder hem moest hij wat verder weg spelen. Als jij hém als eerste aanspeelpunt kunt gebruiken, wat je ook met Jerdy Schouten kan doen, dan heb je wat… Dan praten we niet meer over Frenkie (de Jong red,)”, sluit hij af.

Gravenberch wordt na de wedstrijd tegen Duitsland door onder meer Regi Blinker en ESPN gecomplimenteerd over zijn sterke spel. Dat heeft mede te maken met een moment uit minuut 21, toen de middenvelder een bijzonder fraaie pass afleverde aan Xavi Simons.

