Gravenberch verschijnt met grote grijns voor de camera: ‘Deze voelde echt perfect’

maakte tegen zowel Bosnië en Herzegovina als Duitsland een goede indruk. De middenvelder maakte in beide interlands van het Nederlands elftal de negentig minuten vol en was daarbij ook belangrijk. Het hoogtepunt van de wedstrijd tegen Duitsland, een schitterende pass over grote afstand, kwam van zijn voet.

“Ik zag Xavi diep lopen en ik dacht: als hij goed gaat dan gaat hij goed en als hij verkeerd gaat dan gaat hij verkeerd. Hij kwam prachtig aan. Deze voelde echt perfect”, aldus Gravenberch, die zelf ook genoot van de pass, in gesprek met de NOS. “Als je zo’n pass geeft, dan hoor je het publiek ook. Dat is sowieso supermooi.”

Bij de 1-0 van Oranje, al na twee minuten, had Gravenberch ook een belangrijk aandeel. De middenvelder van Liverpool verzorgde de assist. “Ik nam hem aan, ik dacht dat hij misschien iets te ver was maar de verdediger stapte naar achteren en ik zag Tijjani (Reijnders, red.) diep lopen. De bal ging volgen mij door de benen, ik weet het niet zeker, en hij kon een-op-een met de keeper en hij maakt hem mooi af”, blikt Gravenberch terug.

Gravenberch geeft credits aan Brobbey

Volgens Gravenberch verdient ook Brian Brobbey de nodige credits voor de openingstreffer van het Nederlands elftal. “Duitsland zette ons vast en we weten dat Brobbey een-op-een supersterk is en dan hoef je alleen maar een vallend balletje te geven, kom je eronder en dan kun je doorvoetballen”, aldus de middenvelder.

