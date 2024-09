Koeman dolgelukkig met Oranje-international: ‘Niet om mezelf gelijk te geven, maar…’

Ronald Koeman is na het Nations League-duel van het Nederlands elftal met Duitsland (2-2) zeer tevreden over . De spits van Ajax scoorde niet, maar was wel betrokken bij beide doelpunten van Oranje.

Brobbey legde de bal na twee minuten voetballen na een lange trap van doelman Bart Verbruggen perfect met de borst klaar voor Ryan Gravenberch. Laatstgenoemde had vervolgens in de diepte oog voor Tijjani Reijnders, die oog in oog met Marc-André ter Stegen koelbloedig afrondde: 1-0. Kort na rust leverde Brobbey de assist bij de 2-2 van Denzel Dumfries.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Na de 1-0 van Tijjani Reijnders schakelt de NOS meteen naar een andere speler van Oranje

“Hij kreeg de kans en dan vind ik het mooi dat hij het op deze wijze laat zien”, zegt Koeman na afloop van de wedstrijd over Brobbey voor de camera van de NOS. Koeman koos afgelopen zaterdag tegen Bosnië en Herzegovina (5-2 winst) nog voor Joshua Zirkzee in de spits. “Er lag toch een beetje extra druk op voor Brobbey. Dat mag, dat is ook gezonde concurrentie. Maar ik ben blij dat ik voor hem gekozen heb.”

“Niet om mezelf gelijk te geven, maar je analyseert een tegenstander en weet dat er tegen een team als Duitsland ruimtes ontstaan. Brobbey is snel en sterk. Dat het dan zo snel bewezen wordt, is een ander verhaal. Er waren heel veel goede momenten vandaag”, stelt Koeman. “Duitsland speelde één op één. Dat bespeelde Brobbey erg goed. De tweede goal kwam ook van hem vandaan. Ik ben supertevreden vanavond over Brian.”

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Eén man ontsteekt na Nederland - Duitsland in woede op het veld

NOS-commentator Jeroen Elshoff ziet grote woede bij één man, meteen na Nederland - Duitsland.