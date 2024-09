‘Hij had een lang gezicht, leek boos, had geen minuut gespeeld en baalde daar echt van’

Regi Blinker is niets anders dan lovend over de ontwikkeling van . De middenvelder maakte afgelopen zomer tijdens het Europees Kampioenschap in Duitsland al deel uit van de selectie van het Nederlands elftal, maar kwam gedurende dat toernooi geen minuut in actie. Na zijn optredens tegen Bosnië en Herzegovina en Duitsland lijkt hij zijn plekje in het elftal van bondscoach Ronald Koeman te hebben veroverd.

Gravenberch verruilde Ajax in de zomer van 2022 voor Bayern München, maar kwam er in Zuid-Duitsland niet tot nauwelijks aan te pas en verkaste vorig jaar naar Liverpool. Na een moeizaam eerste seizoen in Engeland heeft hij de smaak inmiddels te pakken. Arne Slot geeft Gravenberch het vertrouwen en dat betaalde de Amsterdammer onlangs nog terug met een geweldig optreden in de kraker tegen Manchester United. Zijn goede vorm trok hij de voorbij weken vrijwel moeiteloos door naar het Nederlands elftal. Na zijn goede beurt tegen Bosnië en Herzegovina behoorde Gravenberch ook in het duel met Duitsland tot de uitblinkers bij Oranje.

Volgens voormalig profvoetballer Blinker was Gravenberch zelfs de beste speler aan de zijde van het Nederlands elftal. Blinker beoordeelt diens optreden tegen Duitsland met een 8,5. “Deze man heeft heel snel opeens grote sprongen gemaakt. Ik kan me herinneren dat ik bij een van de wedstrijden bij het EK in het vak met Oranje-supporters stond en hij met de spelers na afloop die kant op kwam. Hij had een lang gezicht, leek boos, had nog geen minuut gespeeld en daar baalde hij echt van”, zo zegt Blinker in gesprek met De Telegraaf. Het was al een klein wonder dat Gravenberch deel uitmaakte van de EK-selectie. Hij was geen basisspeler bij Liverpool, maar profiteerde van de blessures van Frenkie de Jong, Marten de Roon én Mats Wieffer.

Ruim twee maanden na de halve finale tegen Engeland in Dortmund is alles anders. “Hij moest zich gaan focussen op zijn club Liverpool en dat heeft hij gedaan! Gravenberch heeft zich geweldig herpakt na het EK. Zijn splijtende pass op Xavi Simons was slechts één voorbeeld van zijn nieuwe zelfvertrouwen. Je ziet dat hij opbloeit onder Arne Slot”, zo is Blinker lovend over de oud-speler van Ajax.

Complimenten voor Schouten en Reijnders

Blinker is sowieso erg te spreken over het optreden van het Nederlands elftal in de thuiswedstrijd tegen Duitsland. Niet alleen Gravenberch, maar ook onder meer Jerdy Schouten (7) en Tijjani Reijnders (7,5) krijgen hoge rapportcijfers. “Ik kan een hoop zeggen, maar het is simpel: Schouten begint een grote steunpilaar van Oranje te worden. Ik vind hem geweldig ook met korte combinaties en hij heeft de gave om de bal altijd de juiste snelheid te geven”, zo spreekt Blinker over Schouten, die wel al in de rust werd vervangen. “Reijnders blijft maar lopen, hè? Bij alle momenten, maar ook bij het drukzetten. Dan staat hij op dezelfde hoogte als Brobbey”, zo klinkt het over Reijnders, de maker van de vroege openingstreffer.

