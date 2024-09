Van der Vaart wilde in 21ste minuut van Nederland - Duitsland al naar huis

Rafael van der Vaart heeft genoten van de schitterende pass die gaf op Xavi Simons in de 21ste minuut. De middenvelder zette Simons met een pass over flinke afstand een-op-een met de Duitse doelman Marc André ter Stegen. De oud-international stond toen eigenlijk op het punt om naar huis te gaan.

Volg Nederland - Duitsland in ons liveverslag!

Artikel gaat verder onder video

Nederland verdedigde uit, waarna Gravenberch de bal werkelijk prachtig over grote afstand verstuurde naar Xavi Simons. De aanvaller faalde echter oog in oog met doelman Ter Stegen. “Toen wilde ik eigenlijk naar huis gaan”, reageert van der Vaart in de rust op de pass. “Mooier wordt het niet. Dit is de allermoeilijkste bal in het voetbal en hij geeft hem perfect op maat. Deze moet erin."

LEES OOK: Oranje-international verlaat in tranen het veld: 'Het is echt behoorlijk mis'

“Deze moet erin voor Gravenberch bedoel je”, reageert Van Hooijdonk op zijn collega-analist. Ook de vele Oranje-fans genoten van het betoverde moment in de wedstrijd tussen Nederland en Duitsland. Halverwege het duel kijkt de ploeg van bondscoach Ronald Koeman na een goede start tegen een 1-2 achterstand aan.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Jan Joost van Gangelen slaat Ronald Koeman om de oren met oude uitspraak

Jan Joost van Gangelen sloeg Ronald Koeman voorafgaand aan het Nations League-duel met Duitsland om de oren.