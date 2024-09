ESPN-analisten genieten van ‘voetbalerotiek’ bij Oranje: ‘Het mooiste moment van de avond’

heeft dinsdagavond tijdens het Nations League-duel van het Nederlands elftal met Duitsland (2-2) opnieuw grote indruk gemaakt. Eén moment van de middenvelder wordt na afloop uitgelicht in het televisieprogramma Voetbalpraat van ESPN.

Oranje counterde in de 21ste minuut na en hoekschop van Duitsland. Gravenberch kreeg de bal stuiterend mee, waarna de middenvelder van Liverpool met een fraaie dropkick van eigen helft Xavi Simons bediende. Die kon alleen op Marc-André ter Stegen af, maar produceerde oog in oog met de Duitse doelman uiteindelijk slechts een rollertje.

LEES OOK: Gravenberch verschijnt met grote grijns voor de camera: ‘Deze voelde echt perfect

“Ik heb genoten van Gravenberch, vooral van die ene bal met de buitenkant. Dat was echt het mooiste moment van de avond”, zegt analist Karim El Ahmadi. Volgens El Ahmadi was Gravenbech tijdens de interlandperiode samen met Tijjani Reijnders de grote uitblinker aan de zijde van Oranje.

Presentator Vincent Schildkamp omschrijft de pass van Gravenberch op Simons als ‘voetbalerotiek’. Kenneth Perez merkt op dat Gravenberch ook zonder bal uitstekend speelde: “Het was niet alleen aan de bal goed. Het was ook goed hoe hij op het veld stond, hoe hij de duels aanging. Hij is natuurlijk een prachtige speler aan de bal, maar ik vond dat hij verdedigend ook echt goed de duels aanging en slim opgesteld stond.”

Deze pass verdiend toch een los filmpje 😍😍😍 #gravenberch pic.twitter.com/8lnnbi2fyR — Hatim Timbelsi (@HTimbelsi) September 10, 2024

